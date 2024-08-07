Çakıroğlu finalde!

Boksta kadınlarda ikinci gümüş madalyamızı garantiledik. Hatice Akbaş'ın ardından dün gece de Buse Naz Çakıroğlu finale çıkmayı başardı. 28 yaşındaki sporcumuz,Rakibini 5-0 mağlup eden başarılı boksör, üst üste ikinci kez olimpiyatlarda finale yükseldi. Tokyo'da gümüş madalya alan Buse Naz, bu kez altın hedefliyor.Milli boksör, galibiyetinin ardından, "Her zaman söylüyorum Tokyo'dan sonra yapabileceğimiz en kötü şey final oynamaktı. Bütün ekibim ve ben, elimizden gelen her şeyi yaptık 3 yıldır. Birçok eksiğimiz var ama onu da halledeceğiz inşallah finalde. Çok büyük bir tarihi başarı yazılıyor" dedi.