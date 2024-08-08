Avrupa rekoru kırdı evlenme teklifi etti

Olimpiyatlarda alınan madalyaların yanı sıra Fransız atlet Alice Finot, 3 bin metre yürüyüşte 08:58:67 ile Avrupa rekoru kırdığı yarışın ardından unutulmaz bir anıya imza attı. Sevincini tribünde bulunan erkek arkadaşına koşarak gösteren 33 yaşındaki atlet, bir anda duygusal bir şekilde diz çökerek evlenme teklif etti.
Erkek arkadaşının teklife 'Evet'
demesi üzerine tüm statta alkış tufanı koptu. Teklif, sporcular arasında romantik bir anı olarak hafızalara kazındı. Finot'un bu özel anı, hem spor camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.