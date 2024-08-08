Avrupa rekoru kırdı evlenme teklifi etti

Olimpiyatlarda alınan madalyaların yanı sıra Fransız atlet Alice Finot, 3 bin metre yürüyüşte 08:58:67 ile Avrupa rekoru kırdığı yarışın ardından unutulmaz bir anıya imza attı.Erkek arkadaşının teklifedemesi üzerine tüm statta alkış tufanı koptu. Teklif, sporcular arasında romantik bir anı olarak hafızalara kazındı. Finot'un bu özel anı, hem spor camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.