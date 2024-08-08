Esra finali göremedi bronz madalya ile yetindi

Boksta Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Esra Yıldız Kahraman da finale kalmak için mücadele verdi. 27 yaşındaki sporcumuz, kadınlar 57 kilo yarı finalinde Tayvan'dan Lin Yu Ting ile karşılaştı.
Rakibine 5-0 mağlup olan Esra, finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya aldı. Müsabakanın ardından da şöyle konuştu: "Daha iyi bir performans gösterebilirdim ama hayırlısı böyleymiş. Büyüyerek gidiyorum, Tokyo'da çeyrek finalde yenildim, burada bronz madalya aldım. Los Angeles'ta 2028'de altın madalya kazanırım inşallah."