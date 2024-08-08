Esra finali göremedi bronz madalya ile yetindi

Boksta Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Esra Yıldız Kahraman da finale kalmak için mücadele verdi. 27 yaşındaki sporcumuz,Rakibine 5-0 mağlup olan Esra, finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya aldı. Müsabakanın ardından da şöyle konuştu: "Daha iyi bir performans gösterebilirdim ama hayırlısı böyleymiş. Büyüyerek gidiyorum, Tokyo'da çeyrek finalde yenildim, burada bronz madalya aldım. Los Angeles'ta 2028'de altın madalya kazanırım inşallah."