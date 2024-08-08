Eve altınla döneceğim

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta Filipinli Aira Villegas'a karşı 5-0 galip gelerek 50 kiloda finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'den sonra yine şampiyonluk mücadelesi verecek. Yarın TSİ 22.47'de Çinli Yu Wu ile altın madalya maçına çıkacak başarılı sporcu, karşılaşmayı kazanarak Türkiye'ye altın madalyayla geleceğini söyledi. Tokyo'dan sonra tekrar final oynamaktan başka bir şey düşünmediğini belirten Buse Naz,ifadelerini kullandı.Karşılaşmalarda öndeyken temkinli olmaya çalıştıklarını dile getiren 28 yaşındaki milli boksör, "Rakibin yapabileceği çok fazla bir şey olmuyor ve son rauntta her şeyi yapmak istiyor.Nasıl başladıysak o şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu. Buse Naz, dünyanın en önemli tenis merkezlerinden Roland- Garros'da maça çıkmasına ilişkin, "Bundan 8 ay önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bize yarı final ve finalin Roland-Garros'da olduğunu söyleyince, Nazım Yiğit hocaya ben,