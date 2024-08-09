Golf Tutkunları Bodrum’da Buluşuyor

The BO Viera Golf Cup 2024 Golf Turnuvası, BESA Holding ana sponsorluğuyla Bodrum Golf ve Tenis Kulübü'nde 17-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Her yıl iş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin, yoğun ilgi göstererek oyuncu olarak katıldığı turnuvada iki gün boyunca kıyasıya rekabet heyecanı yaşanacak.

Turnuva, The Bo Viera'da 18 Ağustos Pazar akşamı saat 19:30'da düzenlenecek olan ödül töreniyle son bulacak. Törende, projenin iç mekanında kurulan 'Bo Golf' adlı stüdyonun açılışı da yapılarak, golf severlere dünyadan 350 golf sahası paylaşılarak interaktif golf deneyimi yaşatılacak.

Turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, "Bu turnuvalar sayesinde golf sporunu daha geniş kitlelere ulaştırabileceğimize inanıyorum. Bu bağlamda turnuva organizasyonunu üstlenmekten dolayı son derece gurur duyduğumuzu da ifade etmek isterim. Muhteşem karşılaşmalar izleyeceğimiz bir iki gün geçireceğiz. Turnuvaya katılacak olan tüm oyuncuları şimdiden gönülden kutluyorum." şeklinde konuştu.