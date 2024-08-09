Yumrukların altın olsun

Olimpiyatlarda üstün performansıyla gururlandıran milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo kategorisinde şampiyonluk için bugün ringe çıkıyor.
Roland- Garros'da Çinli rakibi Yu Wu ile karşılaşacak 28 yaşındaki milli boksör, TSİ 22.47'de altın madalya mücadelesi verecek. Üst üste ikinci kez final oynayacak olan Buse Naz, gümüş madalyada kaldığı ve şampiyonluğu kıl payı kaçırdığı Tokyo 2020'nin ardından bu sefer, yumruklarını altın için vuracak.
Zorlu final müsabakası, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.