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Giriş Tarihi: 10.8.2024 16:24 Son Güncelleme: 10.8.2024 16:41

Nafia Kuş Aydın, Paris'te yarı finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kg çeyrek finalinde Şilili rakibi Fernanda Aguirre'yi yenerek yarı finale yükseldi.

DHA
Nafia Kuş Aydın, Paris’te yarı finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, yarı finale çıktı. Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi 2-1 yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini setlerde 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Nafia Kuş Aydın, yarı finalde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile karşılaşacak.

EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ VEDA ETTİ
Bu arada erkekler +80 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli, son 16 turunda yenildiği Kübalı rakibinin çeyrek finaldeki maçını kaybetmesiyle repesajda mücadele etme hakkını kaybetti ve oyunlara veda etti.

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Nafia Kuş Aydın, Paris'te yarı finalde
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