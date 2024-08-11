Bravo İlke

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın madalya umutlarımızdan biri olanFransa'nın başkenti Paris'te son güne girilen organizasyonda Versay Sarayı'nda modern pentatlon yarı final B grubundaki müsabakalar gerçekleştirildi. 27 yaşındaki İlke Özyüksel, performansıyla adından söz ettiren başarılı isimler arasında yer aldı.Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda binicilik ve koşudaki üstün grafiği sayesinde beşinci tamamlayanAtletizmde 1500 metrede ulusal düzeyde yarıştığı için genellikle pentatlon içinde koşu branşında yüksek skor elde eden