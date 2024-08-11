Bravo İlke

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın madalya umutlarımızdan biri olan modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, adını finale yazdırdı.
Fransa'nın başkenti Paris'te son güne girilen organizasyonda Versay Sarayı'nda modern pentatlon yarı final B grubundaki müsabakalar gerçekleştirildi. 27 yaşındaki İlke Özyüksel, performansıyla adından söz ettiren başarılı isimler arasında yer aldı. Eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 puan toplayan ve totalde 1392 puanla 7'inci sırayı alan milli pentatloncu finale yükseldi.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda binicilik ve koşudaki üstün grafiği sayesinde beşinci tamamlayan Özyüksel'in final mücadelesi bugün TSİ 12.00'de başlayacak.
Atletizmde 1500 metrede ulusal düzeyde yarıştığı için genellikle pentatlon içinde koşu branşında yüksek skor elde eden İlke, spor tarihinde hem Avrupa hem de dünya şampiyonasında Türkiye'ye modern pentatlondaki ilk madalyaları getirme başarısını göstermişti.