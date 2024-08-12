Taha Akgül: Altın madalyayı hakemlerin kararları nedeniyle kaybettim

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Milli Güreşçi Taha Akgül, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akgül'e, Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ve Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu eşlik etti.

Akgül olimpiyatlara gidiş yolunda çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek "Bakanlığımız, federasyonumuz, teknik heyetimiz, gereken her şeyi yaptık altın madalya için. Yarı finali maalesef hakemlerin kararıyla kaybettik. Olimpiyat şampiyonuyla dünya şampiyonunun maçında 'pasif' kararıyla sonuç belirlenmemeliydi. Hiç puan vermedim diğer maçlarda. Şükürler olsun büyük başarılar elde ettim. Kariyerimi altınla bitirmek istiyordum ama hak etmediğim bir mağlubiyet aldım. O altını alsaydım ülke sıralamasında 15-20 basamak yükselecektik. Hakemler aslında bir ülkenin kaderiyle de oynadı. Üzgünüm. Bronz madalyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BÜTÜN KARİYERİM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ"

Minderde ayakkabısını çıkararak güreşe veda ettiği anı hatırlatan Akgül, "Bizim misyonumuz burada bitmiyor. Güzel kariyerle aktif spor hayatımız bitti ama bizden sonraki kardeşlerimize de yardımcı olacağız. Devletimizin, milletimizin bize verdiği imkanlarla onlara da hizmet edeceğiz. Çok zor bir andı. Bütün kariyerim gözümün önüne geldi. Tribünler kariyerimin büyüklüğünün farkındaydı. Olimpiyatla bitirmem önemliydi. Her şeye rağmen kariyerimi zirvede bıraktım" diye konuştu.

Türkiye'nin 40 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazanamamasını da değerlendiren Akgül, "2028'de olimpiyatlarda tüm branşlarda bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

ŞEREF EROĞLU: HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Taha Akgül'ün altın madalya almasına hakemlerin engel olduğunu ifade ederek, Taha Akgül'ün Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdığını belirtti. Eroğlu, "Kendisi, başarının vücut bulmuş hali. Kendisine sonsuz teşekkür ederim. Allah'ım onurlu şekilde minderde ayakkabısını çıkartarak bırakmayı nasip etti. Bir efsane minderde ayakkabısını çözerken tribünde insanlar dakikalarca onu alkışladı. Taha gibi bir efsaneyi bir daha ne zaman keşfederiz bilmiyoruz ama bunun mücadelesini vereceğiz. 2 madalyamız var güreş olarak. Altına en yakın isim de Taha'ydı ama o minderde Taha'nın altınını alıp başkasına verenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Bana göre bunu yapanlar onun 2 altınla efsane olacağının farkındaydı. Olsun, 3 olimpiyatta madalya almak herkese nasip olmaz" dedi.