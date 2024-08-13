Kanada Açık’ta Popyrin ve Pegula şampiyon oldu

Sert kortta düzenlenen Masters turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 6 numarası Rus Andrey Rublev ile Avustralyalı Popyrin karşılaştı.

Montreal'deki IGA Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini bir saat 29 dakika sonunda 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Popyrin, kariyerinin ilk Masters zaferini elde etti. Popyrin, 62 numara olarak geldiği turnuvadaki şampiyonluğunun ardından klasmanda 23. sıraya yükseldi.

Toronto'daki Sobeys Stadı'nda oynanan tek kadınlar finalinde ise dünya 6 numarası ABD'li Pegula, bir saat 27 dakika süren mücadelede vatandaşı Amanda Anisimova'yı 6-3, 2-6 ve 6-1 biten setlerle 2-1 mağlup etti. Pegula, Kanada Açık'ta üst üste ikinci kez olmak üzere kariyerinin üçüncü Masters şampiyonluğunu yaşadı.