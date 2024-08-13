Madalyonun öteki yüzü

Fransızlar 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kapanışını önceki akşam yaparken,Paris Advanced Research Center (PARC) Direktörü ve GSRLEPHE- PSL Üniversitesi Öğretim Üyesi Nevzet Çelik,organizasyonun, ülkelerin dünyada etki bırakmak istedikleri bir meydan okumaya dönüştüğünü belirtip şu değerlendirmeyi yaptı:Amerika'nın totalde 126,Çin'in 91 madalya alması birbirine rakipiki ekonomik ve askeri gücün OlimpiyatOyunları gibi uluslararası bir müsabakadadünyaya vermek istediklerimesajıdır. IOC siyasetüstü olduğunu iddia etse de"Paris'teki Olimpiyat Oyunları açılış töreni ilk defa bir stadyum dışında, şehrin içinden geçen Sen Nehri üzerinde gerçekleştirildi. Ülkenin tarihsel ve kültürel mirasına atıflar yapıldı."Fransızlar, Olimpiyat Oyunları'nda dini değerler dahil her şeyin hiciv edilmesini özgürlük olarak görseler de aynı özgürlüğün başörtülü bir Fransız sporcu için laiklik adı altında geçerli olamayacağını da gösterdiler. Bu sebeple,Organizasyona yöneltilen diğer bir önemli eleştiri ise göçmenler ve evsizlerle ilgiliydi. Fransa'nın imajına zarar vermemek adına onları başka yerlere naklettiler."