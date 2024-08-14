Haber hattı

rendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'ndeKulüp yetkilileri, Jamaikalı sol kanattan haber alamazkenAncak Cephas sosyal medyada ortaya çıktı! OyuncuGeçen sezon 35 maçta 3 gol ve 1 asistle oynayan Cephas'ın 2027'ye kadar sözleşmesi var.yüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'deki ilk karşılaşmasına pazar günü Alanyaspor karşısında çıkmış veTFF Hukuk Müşavirliği dün PFDK'ya yapılan sevkleri açıklarken, Arda Turan'ı da disipline gönderdi. 37 yaşındaki hocanın, "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak sevk edildiği duyuruldu.aris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle spor federasyonlarında seçim süreci başladı. Yasaya göre,Kış sporlarında faaliyet gösteren Türkiye Kayak Federasyonu, Buz Hokeyi Federasyonu, Buz Pateni Federasyonu ve Curling Federasyonu'nun dışındakiResmi süreç 11 Ağustos tarihinden itibaren başladı. Bazı federasyonlar seçim tarihlerini açıklarken, henüz tarihi belli olmayan federasyonların ise takvimini kısa sürede duyurması gerekiyor.