Haber hattı

Renaldo Cephas ortaya çıktı
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rendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın kayıplara karışması gündeme oturmuştu.
Kulüp yetkilileri, Jamaikalı sol kanattan haber alamazken teknik direktör Cihat Arslan, "Maça gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ankara'da kayboldu" demişti.
Ancak Cephas sosyal medyada ortaya çıktı! Oyuncu bir paylaşım yapıp altına "Odaklan, pozitif ol" notunu ekledi.
Geçen sezon 35 maçta 3 gol ve 1 asistle oynayan Cephas'ın 2027'ye kadar sözleşmesi var.
Arda Turan 'tehditten' PFDK'da
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yüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'deki ilk karşılaşmasına pazar günü Alanyaspor karşısında çıkmış ve hakeme gösterdiği reaksiyon sebebiyle kırmızı kart görmüştü.
TFF Hukuk Müşavirliği dün PFDK'ya yapılan sevkleri açıklarken, Arda Turan'ı da disipline gönderdi. 37 yaşındaki hocanın, "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak sevk edildiği duyuruldu. 41. maddenin içeriğinde, 2 ila 5 müsabakadan men cezası yer alıyor.
Federasyonlarda seçim zamanı
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aris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle spor federasyonlarında seçim süreci başladı. Yasaya göre, olimpiyat bittikten sonra 3 ay içinde bakanlığa bağlı spor federasyonlarının, olağan seçimli genel kurulunu yapması gerekiyor.
Kış sporlarında faaliyet gösteren Türkiye Kayak Federasyonu, Buz Hokeyi Federasyonu, Buz Pateni Federasyonu ve Curling Federasyonu'nun dışındaki 59 federasyon, seçimlerini 3 ay içinde gerçekleştirecek.
Resmi süreç 11 Ağustos tarihinden itibaren başladı. Bazı federasyonlar seçim tarihlerini açıklarken, henüz tarihi belli olmayan federasyonların ise takvimini kısa sürede duyurması gerekiyor.