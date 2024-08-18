Olimpiyatta hakkım yendi

Sporculuk hayatında 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde eden milli güreşçi Taha Akgül, 22 madalyayla güreş kariyerini Paris Olimpiyat Oyunları sonrasında noktaladı.diyen 33 yaşındaki sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar buna inanamıyor. Benden istenseydi,Başarılı da olurdum. Şampiyonluğumun elimden alındığı bir yerde ben güreşi bıraktım. Paris'te, yarı finalde yapılan haksızlık beni çok üzdü."Kariyerim boyunca birçok zorluklar atlattım. Bizim ülkemizde sporcu olmak gerçekten çok zor. Biz sadece mindere çıkıp antrenman yapmıyoruz. Herkesin yükü omuzlarımızda. Bu anlamda çok büyük misyonumuz var.Çok dünya şampiyonumuz elendi, olimpiyatın havasına çarpıldılar."TÜRK güreşine hizmet edeceğini vurgulayan Akgül, "Bundan sonra genç kardeşlerimiz için çalışacağım. Zaten şu anda Spor Bakanlığı'mızda spor müşaviriyim. O ne derse o ne görev verirse biz her zaman zaten gençliğimize hizmet etme adına buralardayız. Evlendim ve 3 senedir eşimle doğru düzgün bir vakit geçiremedik. Bebeğimiz olacak, bizim için ayrı bir sorumluluk başlayacak" dedi.