Olimpiyatta hakkım yendi

Sporculuk hayatında 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde eden milli güreşçi Taha Akgül, 22 madalyayla güreş kariyerini Paris Olimpiyat Oyunları sonrasında noktaladı. "12 yaşında Sivas'ta abimle koltukları kenara çekerek başladığım güreş kariyerimi bitirdim"
diyen 33 yaşındaki sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar buna inanamıyor. Benden istenseydi, 2028 olimpiyatlarına kadar çok rahat bir şekilde yapardım.
Başarılı da olurdum. Şampiyonluğumun elimden alındığı bir yerde ben güreşi bıraktım. Paris'te, yarı finalde yapılan haksızlık beni çok üzdü. Altın madalyam elimden alındı ve ülkemizin kaderiyle oynandı. Ben altın alsaydım 20 sıra birden yükselecektik."
HERKESİN YÜKÜ OMUZLARIMIZDA
"Kariyerim boyunca birçok zorluklar atlattım. Bizim ülkemizde sporcu olmak gerçekten çok zor. Biz sadece mindere çıkıp antrenman yapmıyoruz. Herkesin yükü omuzlarımızda. Bu anlamda çok büyük misyonumuz var. Ülkemizdeki sporcuların gerçekten stresleri ağır oluyor. Genç arkadaşlarımız bunu kaldıramıyor. Biz büyük şampiyonuz ve her türlü kaldırıyoruz.
Çok dünya şampiyonumuz elendi, olimpiyatın havasına çarpıldılar."
GENÇLER İÇİN ÇALIŞACAĞIM
TÜRK güreşine hizmet edeceğini vurgulayan Akgül, "Bundan sonra genç kardeşlerimiz için çalışacağım. Zaten şu anda Spor Bakanlığı'mızda spor müşaviriyim. O ne derse o ne görev verirse biz her zaman zaten gençliğimize hizmet etme adına buralardayız. Evlendim ve 3 senedir eşimle doğru düzgün bir vakit geçiremedik. Bebeğimiz olacak, bizim için ayrı bir sorumluluk başlayacak" dedi.