Haber hattı

Türkiye Basketbol Federasyonu'nda dün fikstür heyecanı vardı. 2024-2025 sezonu fikstür çekiminde başkan Hidayet Türkoğlu, yeni sezonun planlarından bahsederken Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılması ile birlikte tesisin takımlara da hizmet vereceğini söyledi. Tesisin yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür mesajını ileten Türkoğlu,diye konuştu.rendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor ile Eminevim arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. 2024-2025 sezonunda Akdeniz ekibinin formasının sırtında Eminevim logosunun yer alacağı açıklandı. İmza töreninde konuşan Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, "Bu sponsorluk, bizim için sadece bir iş anlaşması değil, aynı zamanda tutkuyla bağlı olduğumuz değerlerin bir yansımasıdır. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.