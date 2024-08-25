Haber hattı

Tazminatı kazandı Gazze'ye bağışladı
İ
srail'in Gazze'ye saldırılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdiği ve Filistin'e destek mesajı yayınladığı gerekçesiyle Mainz'dan kovulan Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi, Bundesliga ekibine karşı açtığı tazminat davasında mutlu sona ulaştı. Mahkeme kararıyla 1.7 milyon Euro kazanan sağ kanat, tazminatın 500 bin Euro'sunu Gazzeli çocuklar için bağışlayacağını açıkladı
ve Mainz'a bağışta bulunabilmesine olanak verdikleri için teşekkür etti.
Geçen yıl Hollanda'nın PSV takımından FSV Mainz'e transfer olan El Ghazi, Alman kulübünde sadece 3 maçta forma giyebildi. 29 yaşındaki Hollandalı, "Beni susturmaya çalıştılar. Gazze'deki mazlumlar ve sessizler için sesimi daha da yükselttim" dedi.
İtalya'dan Türkiye'ye mükemmeliyet daveti
T
ürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye İtalya'dan davet geldi. Başkan ve başarılı antrenör, Roma'da 21 Ekim'de düzenlenecek Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'ne katılacak.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun genel kurulunda davete çağrılan Üstündağ, Napoli kentine gitti ve İtalya Spor Yazarları Derneği Başkanı Gianfranco Coppola ile görüştü. Coppala, Mehmet Akif Üstündağ ve Daniele Santarelli'yi Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nde görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.
Ümraniye, Başkent'te 3 puanı tek golle aldı
T
rendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmada Tuncay Şanlı'nın takımına galibiyeti getiren golü 40. dakikada Engjell Hoti kaydetti.
Ümraniye, puanını 6'ya yükseltirken Başkent ekibi 3 puanda kaldı. Esenler Erokspor ise Bolu'ya deplasmanda 2-1 yenildi. Diğer sonuçlar:
Iğdır FK-Gençlerbirliği: 0-0, Karagümrük-Manisa: 0-2.
Ferdi'nin yeni takımı Brighton 90+5'te güldü
F
.Bahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olduğu Brighton, Premier Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Brighton Hove Albion, 32. dakikada Daniel Welbeck
'in golüyle 1-0 öne geçerken Manchester United, 60'ta Amad Diallo Traore ile eşitliği yakaladı: 1-1. Martılar lakaplı takım, Joao Pedro'nun uzatmalarda 90+5'te bulduğu golle maçı 2-1 kazandı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.