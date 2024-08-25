Haber hattı

srail'in Gazze'ye saldırılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdiği ve Filistin'e destek mesajı yayınladığı gerekçesiyle Mainz'dan kovulan Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi, Bundesliga ekibine karşı açtığı tazminat davasında mutlu sona ulaştı.veGeçen yıl Hollanda'nın PSV takımından FSV Mainz'e transfer olan El Ghazi, Alman kulübünde sadece 3 maçta forma giyebildi. 29 yaşındaki Hollandalı, "Beni susturmaya çalıştılar. Gazze'deki mazlumlar ve sessizler için sesimi daha da yükselttim" dedi.ürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye İtalya'dan davet geldi.Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun genel kurulunda davete çağrılan Üstündağ, Napoli kentine gitti ve İtalya Spor Yazarları Derneği Başkanı Gianfranco Coppola ile görüştü. Coppala, Mehmet Akif Üstündağ ve Daniele Santarelli'yi Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nde görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.rendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmadaÜmraniye, puanını 6'ya yükseltirken Başkent ekibi 3 puanda kaldı. Esenler Erokspor ise Bolu'ya deplasmanda 2-1 yenildi.Iğdır FK-Gençlerbirliği: 0-0, Karagümrük-Manisa: 0-2..Bahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olduğu Brighton, Premier Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Brighton Hove Albion, 32. dakikada'in golüyle 1-0 öne geçerken Manchester United, 60'ta Amad Diallo Traore ile eşitliği yakaladı: 1-1.