Boğaz’da kıtaları aşan kulaçlar!

İstanbul Boğazı'nda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 36. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dün gerçekleştirildi. 70'ten fazla ülkeden 2800'ü aşkın sporcu 6.5 km'lik parkurda mücadele etti. Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarış, Kuruçeşme'de sonra erdi. Yarışın erkekler genel klasmanında 45 dakika 27 saniyelik süresiyle Atakan Ercan birinci oldu.



Doğukan Ulaç 45 dakika 36 saniyeyle ikinci, Mevlüt Efe Güler 45 dakika 40 saniyeyle üçüncü sırayı aldı. Talya Erdoğan ise kadınlar genel klasmanında 46 dakika 57 saniye ile ilk sırayı elde etti. Kadınlarda yarışı Nehir Güler 47 dakika 16 saniyelik zamanıyla ikinci, Su İnal da 47 dakika 39 saniyeyle üçüncü tamamladı. Sporculara destek için olimpiyat beşincisi Kuzey Tunçelli de organizasyonu takip etti.



FİLİSTİN'E DESTEK

Katılımcılar, Filistin bayrakları açarak, Gazze'deki zulmü hatırlatıp tepkilerini gösterdiler.