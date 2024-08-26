Haber hattı

ETİ Lifalif Festivali Eskişehir'de yapıldı
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Ti Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali, bu yıl büyük heyecana sahne oldu. Binlerce yerli ve yabancı sporcunun Eskişehir'in cadde ve sokaklarını keşfettiği yarışta, madalya mücadelesinin yanı sıra ortaya renkli görüntüler çıktı. 21 kilometre koşusunda erkeklerde Fetene Regasa, kadınlarda Duygu Turgut Boran, 10 kilometrede de erkeklerde Ali Şimşek, kadınlarda Burcu Aktaş birinci oldu.
10 kilometre paralimpik'te ise Kadir Mutluoğlu, Cihan Babir, Orkun Kayıf ve Osman Yekta finiş çizgisini ilk sırada gördü.
Halil Umut Meler'e UEFA'dan 'Dev' görev
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IFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e, UEFA'dan görev geldi. 38 yaşındaki hakem, yarın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Avusturya ekibi Salzburg ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında oynanacak maçı yönetecek.
TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Eşleşmedeki ilk karşılaşmayı Salzburg 2-0 kazanmıştı.
Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar vefat etti
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar vefat etti. Geçirdiği kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki Uçar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayata gözlerini yuman Bekir Yunus Uçar'ın cenazesi, bugün Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.