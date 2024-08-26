Haber hattı

Ti Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali, bu yıl büyük heyecana sahne oldu. Binlerce yerli ve yabancı sporcunun Eskişehir'in cadde ve sokaklarını keşfettiği yarışta, madalya mücadelesinin yanı sıra ortaya renkli görüntüler çıktı.10 kilometre paralimpik'te ise Kadir Mutluoğlu, Cihan Babir, Orkun Kayıf ve Osman Yekta finiş çizgisini ilk sırada gördü.IFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e, UEFA'dan görev geldi. 38 yaşındaki hakem, yarın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaTSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Eşleşmedeki ilk karşılaşmayı Salzburg 2-0 kazanmıştı.Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar vefat etti.Hayata gözlerini yuman Bekir Yunus Uçar'ın cenazesi, bugün Fatih Camisi'nde