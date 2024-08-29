Haber hattı

PARIS 2024 Paralimpik Olimpiyatları bugün başlıyor. Türk sporcular, olimpiyatların ilk gününde 6 farklı kategoride mücadele edecek.Okçuluk sıralama turlarında saat 10.00'da Nil Mısır, Bahattin Hekimoğlu ve Yiğit Caner Aydın yarışacak. Kadınlar sırtüstü yüzmede 11.13'te Elif Adem boy gösterecek. Kadınlar Golbol Milli Takımımız 11.30'da Brezilya ile karşılaşacak. Tekvando son 16 turunda 12.04'te Nurcihan Ekinci mücadele edecek. Badmintonda 12.10'da Halime Yıldız oynayacak.ADI sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu Salih Özcan'ın yeni adresi belli oldu… Dortmund forması giyen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu,Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Salih, 2022-23 sezonu başında Köln'den Dortmund'a 5 milyon Euro bonservis bedeliyle gitmişti. Geçen sezon beklediği kadar süre alamayan tecrübeli futbolcu, ligde 23 maçta sadece 1190 dakika sahada kalmıştı. Salih, A Milli Futbol Takımımız ile de EURO 2024'te 4 müsabakada 157 dakika ter dökmüştü.TÜRKİYE Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları,7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, "Dereceye girerek göğsümüzü kabartan sporcularımı tebrik ediyor ve kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Necmettin Bilal Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Erdem Cantimur'a, sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.