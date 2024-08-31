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Giriş Tarihi: 31.8.2024 15:46 Son Güncelleme: 31.8.2024 15:46

Balaban-Theory handikaplı 3 bant bilardo turnuvasının 22.'si düzenlenecek

22. Balaban-Theory handikaplı 3 bant bilardo turnuvası, 3-6 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

AA
Balaban-Theory handikaplı 3 bant bilardo turnuvasının 22.’si düzenlenecek

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre bu yıl düzenlenecek turnuvada, 12 dünya, 16 Avrupa şampiyonluğu ve 21 Dünya Kupası birinciliği bulunan Belçikalı sporcu Frederic Caudron da yer alacak. İstanbul Bahçelievler'de yer alan BilardoMax'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda dünya ve Avrupa Şampiyonu Semih Saygıner, Dünya Şampiyonu Tayfun Taşdemir, Dünya Kupası birincisi Adnan Yüksel, gençler dünya ve Avrupa Şampiyonu Burak Haşhaş, eski milli futbolcu Tümer Metin, şarkıcı Baha gibi isimler mücadele edecek.

Turnuvayı yerinde izlemek isteyen bilardoseverler, ücretsiz bir şekilde katılım gösterebilecek. Geçen yıl düzenlenen organizasyonda tüm zamanların en büyük 3 bant bilardo sporcusu olarak kabul edilen Belçikalı 86 yaşındaki Raymond Ceulemans yer almıştı.

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Balaban-Theory handikaplı 3 bant bilardo turnuvasının 22.'si düzenlenecek
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