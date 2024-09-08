Kazakistan’da dev şölen

'Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları' olarak 2 yılda bir düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5.'si bugünİlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla geleneksel sporcunun katılımıyla ilk kez bir başkentte yapılacak olmasıyla öne çıkıyor.sloganıyla düzenlenecek törene 10'dan fazla ülkenin devlet başkanı da katılacak. AçılıştaBaşta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak. Turnuva için toplam 7 tesis hazırlandı. Göçebe yaşam tarzında tasarlanan 10 hektarlık alanda büyük "Etno köy" inşa edildi.