5. Dünya Göçebe Oyunları’na görkemli açılış

BİLAL ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN MESAJI

30 bin kapasiteli stadyumda konuşma yapan Bilal Erdoğan, "Dost ve kardeş ülkelerin Dünya Göçebe Oyunları'nda göstermiş olduğu dayanışma ruhu, muhabbet bağlarını güçlendirmektedir. Burada, bu bağın bir kez daha güçlendiğini görmek bizler için büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı. Gazze'de yaşanan soykırıma da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünyanın başka yerlerinde yaşanan acı ve insanlık dramlarını da elbette unutmuyoruz. Özellikle Gazze'de yaşanan insani krizin bir an önce son bulması ve barışın tesis edilmesi için tüm dünya olarak ortak bir çaba içinde olmalıyız. Dayanışmanın ve merhametin, insanlık değerlerinin en üst seviyede yaşandığı bu organizasyonda, tüm insanlık için barış, kardeşlik ve huzur dileyelim."