Koruma Polisi Orhan Ayten’den çifte şampiyonluk!

Türkiye Bilek Güreşi ve Vücut Geliştirme Federasyonu, 28-31 Ağustos tarihleri arasında Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri için bir organizasyon düzenledi. Türkiye'nin en iyi vücut geliştirmecilerinin yarıştığı organizasyonda koruma şubede polis olarak görev yapan Orhan Ayten 1.80 klasik vücut geliştirmede ipi göğüsleyen isim oldu.

Türkiye şampiyonu olan Ayten, ayrıca klasik vücut geliştirme sıkletlerinin şampiyonları ile de yarışarak Overall Kupası'nı kazandı. Ayten, Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek Milli Takım kadrosunda yer alacak.

Duygusal anlar yaşayan Ayten, sevincini ailesi ile paylaştı. Başarılı sporcu, eşinin yanında yer aldığı, kızının da kupayı kaldırdığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

DEVLET BÜYÜKLERİNİ KORUYOR

Aslen Osmaniyeli olan Orhan Ayten, devlet büyüklerini koruma şubede polis olarak görev yapıyor.