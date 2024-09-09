Türkiye’nin gururları, Paris’te tarih yazdı

28 Ağustos'ta başlayan Paris 2024 Paralimpik Oyunları, dün kapanış töreniyle son bulurken Türkiye, sporcularıyla fırtına gibi esti. 10 farklı branşta 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz kazanılırken toplamda 28 madalyayla rekor kırıldı. Türkiye en çok madalyaya ulaştığı Paralimpik Oyunları'na imza atıp, tarihindeki en iyi performansı da göstererek organizasyonu 23'üncü sırada tamamladı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya kazanılmıştı. İşte gurur tablomuz:

- Golbol Kadın Milli Takımı, finalde İsrail'i 8-3 gibi farklı mağlup ederek üst üste 3. kez şampiyon olurken sporcular, altın madalyayı Gazze şehitlerine adadı.

- Para yüzmeci Umut Ünlü, 50 metre serbest S3 ve 200 metre serbest S3'te iki şampiyonlukla damga vurdu. Türk yüzme tarihinde ilk altın madalyanın sahibi oldu.

- Makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, K44 63 kiloda para tekvandocu Mahmut Bozteke ve 90+ kilo J2'de de para judocu İbrahim Bölükbaşı şampiyon oldu.

- Para tekvandoda Alican Özcan, Fatih Çelik ve Gamze Gürdal ile para halterde Abdullah Kayapınar, Besra Duman gümüş madalya aldı.

- Para atletizmde Aysel Önder ve cirit atmada Muhammet Khalvandi, para masa tenisinde ise Kübra Korkut mücadelelerini ikincilikle bitirdi.

TOPLAM 28 MADALYAYLA 15'İNCİ SIRAYI ALDIK

Türkiye, oyunlara katılım gösteren 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15'inci ülke oldu. Tokyo 2020'de bu sıralamada 25'inci sırayı elde eden Ay-Yıldızlılar, toplam 28 madalyayla en başarılı ülkeler arasında yer aldı. Birinci sırada ise Çin vardı. 94 altın, 76 gümüş ve 50 madalyayla toplamda 220'yi bulan Çin, zirveyi kimseye bırakmadı.