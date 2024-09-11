Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Catalina Kanalı’nı başarıyla geçti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki genç ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Catalina Kanalı geçişi ile Oceans Seven parkurlarından dördüncüsünü tamamlayan Türkoğlu, bu geçişiyle aynı zamanda "Triple Crown of Open Water Swimming" ünvanını kazanan en genç Türk sporcu oldu.

Manş Denizi, Kuzey Kanalı ve Cook Boğazı geçişlerini başarıyla tamamlayan sporcu, Catalina Kanalı ile birlikte "Oceans Seven"ın dördüncü parkurunu da geçti. Türkoğlu, Oceans Seven parkurlarında, Vestel'in sponsorluğundaki ilk mücadelesini verdi. Başarılı yüzücü, Catalina Kanalı, Manhattan Adası çevresindeki 20 Bridges Swim ve Manş Denizi geçişleriyle birlikte "Triple Crown of Open Water Swimming" ünvanını kazanan en genç Türk yüzücü oldu.

Oceans Seven kapsamındaki 7 açık su geçişini 5 yıl içinde tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefleyen Türkoğlu'nun şimdiki hedefleri Cebelitarık Boğazı, Kaiwi Kanalı ve Tsugaru Boğazı parkurlarını tamamlamak. Temmuz 2022'de Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk sporcu ünvanını kazanan Türkoğlu, Ağustos 2023'te Kuzey Kanalı'nı 11 saat 48 dakikada yüzerek geçen ilk Türk kadını ve en genç Türk sporcu oldu. Mart 2024'te ise Yeni Zelanda'da Cook Boğazı'nı zorlu koşullar altında 7 saat 21 dakikada geçerek yine bu kanalı geçen en genç Türk sporcu ünvanını elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, Türkoğlu'na destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Uylukçuoğlu, "Çeyrek asırdan uzun süredir sporu destekleyen, ülkemizde spor sponsorlukları alanında öncü rol üstlenen Vestel olarak, açık deniz yüzücümüz Aysu Türkoğlu'nu desteklemekten gurur duyuyoruz. Aysu'nun gençlerimize örnek teşkil eden mücadeleci ruhunu, azmini ve fedakar çalışmalarını gururla izliyoruz. Kendisine hedeflerine giden yolda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkoğlu ise Oceans Seven parkurlarının dördüncüsü olan Catalina Kanalı'nın birçok deneyim kazandırdığını aktardı. Türkoğlu, kanalın kolay gibi görünen ancak zor olabilecek noktaları olduğunu bildiğini kaydederek, "Ancak baştan itibaren bu kadar sert ve dalgalı bir havada yüzeceğimi düşünmemiştim. Özellikle ilk iki saat oldukça yoğun ve sert dalgalarla mücadele ettim. Sonrasında hava sakinleşti. Benim için gün doğumuyla beraber ikinci bir yüzüş başladı. Havanın sakinlemesiyle beraber tempom da yükseldi. Son iki saat yoğun bir akıntıya takıldım ama onu da çok etkisinde kalmadan atlattım ve parkuru tamamladım. 11 saat 36 dakikada Catalina Kanalı'nı tamamlayıp Triple Crown ünvanını elde ettim. Bu süreçteki tüm destekçilerime çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.