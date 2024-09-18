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Giriş Tarihi: 18.9.2024

Terbiyesizler!

Güney Kıbrıs’taki maçta “Türklerden kanlı Kıbrıs işgali” pankartı açıldı. Panathinaikos koçu Ergin Ataman, bu terbiyesizliğe kendisini oyundan attırarak tepkisini gösterdi

Terbiyesizler!
Yunanistan ekibi Panathinaikos'un koçu Ergin Ataman, Güney Kıbrıs'ta İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla oynadıkları hazırlık turnuvası maçında Rum taraftarların, "Türklerden kanlı Kıbrıs işgali" yazılı pankart açması ve sonrasında kendisini diskalifiye ettirerek soyunma odasına gitmesiyle ilgili konuştu. Ataman, "Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir.




Atina'daki taraftar grubu telefonla arayarak bizzat özürlerini dile getirdiler. Bu turnuvayı dostluk ve barışa katkı yapacağı için destekledim" dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da, "Bu siyasi ve ahlaksız propaganda için uluslararası spor ve basketbol otoritelerini göreve davet ediyorum" diye konuştu.
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Terbiyesizler!
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