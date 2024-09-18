TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Türk voleybolunda aday ve adayların olmasını arzu ediyoruz

Voleybol Erkekler 1. Lig'in yeni sponsoru İş Gıda markası Pizza Hut oldu. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile İş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sponsorluktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu anlatarak, "Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi günde ve kötü günde İlkem kardeşim bizi hiç yalnız bırakmadı. Markasıyla hem kadınlar hem de erkekler 1'inci Ligi'ne sponsor oldu. Çok değer kattı. Sponsorlar çok önem arz ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük başarılara beraber yürüyeceğiz" diye konuştu.

'TÜRK VOLEYBOLUNDA ADAY VE ADAYLARIN OLMASINI ARZU EDİYORUZ'

18 Ekim'de yapılacak federasyon başkanlık seçimine dair de açıklamalarda bulunan Üstündağ, "Sadece voleybolda değil bütün federasyonlarda seçim var. Birkaç gün içinde başlayacak. Kasımın ortalarına doğru da bitecek. 4 yılda 1 olimpiyatlardan sonra seçim yapılıyordu. Ama bu defa seçim 3 yılda oldu. Pandemide 4 yıl, 5 yıla uzayınca bu defa 3 yılda tekrarlanıyor. Hayırlı olsun diyorum. Türk voleybolunda aday ve adayların olmasını arzu ediyoruz. Plan, programlarla nezih bir camiayız. Yapacağımız güzel işleri adaylar ve camiamızla istişare etmek istiyoruz. 18 Ekim'de bizim seçimimiz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'SAKATLIKSIZ, FAİR-PLAY ÇERÇEVESİNDE BİR SEZON DİLİYORUM'

Üstündağ, yeni sezona ait görüşlerini belirterek konuşmasını tamamladı:

"Efeler Ligi, Sultanlar Ligi, kadınlar ve erkeklerde 1'inci Lig gelecek haftalarda başlıyor. Ligimiz dünyada ve Avrupa'da en önemli lige sahibiz. Eminim ki milli takım sürecinden sonra ligi voleybol camiası sabırsızlıkla bekliyor. Biraz geç başlıyoruz ki takımlara haksızlık etmemek lazım. Yılın 12 ayını da voleybolla geçiriyor çocuklarımız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Sakatlıksız, fair-play çerçevesinde, voleybola bugüne kadar yaşattıkları sürecin daha iyisini yaşattıkları bir sezon diliyorum."

İLKEM ŞAHİN: BİZ HER ŞEKİLDE TÜRKİYE'DEKİ VOLEYBOLU DESTEKLEMEK İSTİYORUZ

İş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin ise "Başkanımızın voleybolu Türkiye'de getirdiği nokta ile alakalı üzerimize düşen bir vazife hissettik. Bununla ilgili neler yapabileceğimizi ona danıştık. O da sağ olsun bize böyle bir imkan sağladı. Biz her şekilde Türkiye'deki voleybolu ne şekilde desteklememiz imkan verirse o şekilde desteklemek istiyoruz. Biz bu konuda başkanımıza müteşekkiriz" değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, anlaşmanın 2 yıl olduğunu ancak TVF Başkanı Üstündağ'ın 'devam' dediği takdirde anlaşmanın süreceğini sözlerine ekledi.