Şehitler Köprüsü’nde tarih yazdım!

Tabii ki mükemmel bir manzaravardı. İstanbul Boğazı, binlerceyıllık kültürel öneme ve inanılmazbir doğal güzelliğe sahip. Değişkenhava koşulları ve güçlü deniz akıntılarıda eklenince ip üzerindeyürümek için eşsiz bir yeroldu.Beni en çok zorlayanşey araçların sesiydi.Bu kadar ses beklemiyordum.Hava konusunda şanslıydık.Aynı zamanda cebimdekibir cihazdan müzik dinledim. Kendihazırladığım müzik listesiyle yaptığımişe daha iyi odaklandım.Tabii ki, köprüyü seçmeden önce ismini araştırdım. Adıyla ve yaşananlarla çok önemli bir köprü. Ben de bu köprüyü ip üzerinde geçerek kendi adıma tarih yazdım. Bu nedenle çok mutluyum. Aynı zamanda kararımda şehrin içinde yer alması etkili oldu. Hem etrafı açık hem de insanlarla dolu.Başlangıçta kariyerimi parkur yaparak sürdürdüm.Sonrasında da Slacklining'i keşfettim.Yapmaya başladıktan sonra buspora aşık oldum.Başlarda üzerinde yürüdüğüm ip kalın ve düzdü.Zaman içeresinde ip hem inceldi hem de yükselmeyebaşladı. Aslında ben yükseklik korkusu olanbir insandım. Çalışarak yükseklik korkumu da yendim.Kendimi sürekli yeni sınamalarla karşı karşıyabırakmak hoşuma gitti. Bu yükseklik korkusunun biranlamda olması gerekiyor. Çünkü bu korku olmadannasıl düşeceğimi, düşmemek için tekniğimi nasıl geliştireceğimibilemem. Düşmekten korkmalısın ki, güvenliğinisağlayabilmelisin.Uzun mesafeler söz konusu olduğunda arka planda büyük bir hazırlık yapılıyor. İlk adımı atmadan önce ipe baktığımda mesafenin tamamını düşünmemek gerekiyor. Bir bakıma ilk adımı attıktan sonra ikinci adımı atmayı düşünüyorum. Yolun kalanı ile pek ilgilenmiyorum. Geçişlerde zaman çok hızlı akıyor. 1 saatin nasıl geçtiğini anlayamıyorum bile. Adım atmaya başladığımda bir bakıyorum, yolun yarısını bitirmişim. Genel anlamda sakin kalmaya çalışıyorum.Yaptığın bu spora ebeveynlerin nasıl tepki verdi? Çocukluğum küçük bir kasabada geçti. Etrafta yapacak çok şey vardı. Ailem yapmak istediklerime izin verdi. İşler ciddileşmeye başladığında bir yere gitmek gerektiğinde otobüs paramı verdiler ya da kendileri götürdü. Hiçbir sıkıntı çıkarmazlardı. Aynı zamanda beni bir şeye iteklemeye de çalışmadılar. Bunları yaparken sonuç beklemediler. Sevdiğim şeyi yapmamdan memnundular.Bu şehre daha önce 6 kez gelmiştim.Antalya ve Çanakkale gibişehirlere de gittim. Buralardabüyük anılarım var. Teklif geldiğindeilk olarak yaptığım işgeçişin teknik açıdan mümkünolup olmadığına bakmaktı.Görüntüleri ve mesafeleri incelediktensonra geçilebileceğinigördüm. Daha sonra düşündüğümilk şey şuydu: Bu sadecemesafe ile ilgili bir konu değildi.Aslında güçlü bir mesaj vardıyapacağım işin içerisinde; ikikıtanın birleşmesi….Bu gibi durumlar, şu an yaşadığımşeylerin gerçek olduğunu vebenim bir insan olduğumu hatırlatıyor.Teknik açıdan ya da başkakonularda sorunlar yaşanabilir.Bunlar benim moralimi hiçbirşekilde bozmuyor. Gösteriye başlamadankötü gidebilecek şeylerihesaplıyorum. Tabii ki kendi içimdebunları kabul ediyorum.