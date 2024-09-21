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Giriş Tarihi: 21.9.2024

Şehitler Köprüsü’nde tarih yazdım!

“Köprüyü seçmeden önce ismini araştırdım. Adıyla ve yaşananlarla çok önemli bir yapı. Kıtalararası yürüyerek ben de kendi adıma tarih yazdığımı düşünüyorum.”

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Şehitler Köprüsü’nde tarih yazdım!
İnce çelik bir halat üzerinde yürürken, Boğaz'ın manzarası nasıl görünüyordu?
Tabii ki mükemmel bir manzara vardı. İstanbul Boğazı, binlerce yıllık kültürel öneme ve inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip. Değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntıları da eklenince ip üzerinde yürümek için eşsiz bir yer oldu. Kıtalararası ip üzerinde geçiş yapan ilk insan oldum. Beni en çok zorlayan şey araçların sesiydi. Bu kadar ses beklemiyordum. Hava konusunda şanslıydık. Aynı zamanda cebimdeki bir cihazdan müzik dinledim. Kendi hazırladığım müzik listesiyle yaptığım işe daha iyi odaklandım.

GÖSTERİNİN ŞEHİR İÇİNDE OLMASI ÖNEMLİYDİ

İstanbul'da kıtaları bağlayan 3 köprü var. Neden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü? Özgürlük için bu köprüde vatandaşlarımız şehit oldu. Kahramanlık ve özgürlük köprüsü olarak tarihe geçti…
Tabii ki, köprüyü seçmeden önce ismini araştırdım. Adıyla ve yaşananlarla çok önemli bir köprü. Ben de bu köprüyü ip üzerinde geçerek kendi adıma tarih yazdım. Bu nedenle çok mutluyum. Aynı zamanda kararımda şehrin içinde yer alması etkili oldu. Hem etrafı açık hem de insanlarla dolu. Bu gösteriyi bir bakıma insanlar için yapıyorum ve onların görebilmesini istiyorum.




DÜŞMEKTEN KORKMALISIN!

Bu spora nasıl başladın?
Başlangıçta kariyerimi parkur yaparak sürdürdüm. Sonrasında da Slacklining'i keşfettim. Yapmaya başladıktan sonra bu spora aşık oldum.
Halat üzerinde yürüme fikri sende nasıl ortaya çıktı?
Başlarda üzerinde yürüdüğüm ip kalın ve düzdü. Zaman içeresinde ip hem inceldi hem de yükselmeye başladı. Aslında ben yükseklik korkusu olan bir insandım. Çalışarak yükseklik korkumu da yendim. Kendimi sürekli yeni sınamalarla karşı karşıya bırakmak hoşuma gitti. Bu yükseklik korkusunun bir anlamda olması gerekiyor. Çünkü bu korku olmadan nasıl düşeceğimi, düşmemek için tekniğimi nasıl geliştireceğimi bilemem. Düşmekten korkmalısın ki, güvenliğini sağlayabilmelisin.





SADECE ATACAĞIM İLK ADIMI DÜŞÜNÜYORUM

Geçtiğiniz yerler çok uzun. Hiç bitmeyecek hissine kapılıyor musunuz?
Uzun mesafeler söz konusu olduğunda arka planda büyük bir hazırlık yapılıyor. İlk adımı atmadan önce ipe baktığımda mesafenin tamamını düşünmemek gerekiyor. Bir bakıma ilk adımı attıktan sonra ikinci adımı atmayı düşünüyorum. Yolun kalanı ile pek ilgilenmiyorum. Geçişlerde zaman çok hızlı akıyor. 1 saatin nasıl geçtiğini anlayamıyorum bile. Adım atmaya başladığımda bir bakıyorum, yolun yarısını bitirmişim. Genel anlamda sakin kalmaya çalışıyorum.




AİLEM HİÇBİR SIKINTI ÇIKARMADI

Nasıl bir aileden geliyorsun?
Yaptığın bu spora ebeveynlerin nasıl tepki verdi? Çocukluğum küçük bir kasabada geçti. Etrafta yapacak çok şey vardı. Ailem yapmak istediklerime izin verdi. İşler ciddileşmeye başladığında bir yere gitmek gerektiğinde otobüs paramı verdiler ya da kendileri götürdü. Hiçbir sıkıntı çıkarmazlardı. Aynı zamanda beni bir şeye iteklemeye de çalışmadılar. Bunları yaparken sonuç beklemediler. Sevdiğim şeyi yapmamdan memnundular.

GÜÇLÜ BİR MESAJ VERDİM

İstanbul ile ilgili teklif geldiğinde ne düşündün?
Bu şehre daha önce 6 kez gelmiştim. Antalya ve Çanakkale gibi şehirlere de gittim. Buralarda büyük anılarım var. Teklif geldiğinde ilk olarak yaptığım iş geçişin teknik açıdan mümkün olup olmadığına bakmaktı. Görüntüleri ve mesafeleri inceledikten sonra geçilebileceğini gördüm. Daha sonra düşündüğüm ilk şey şuydu: Bu sadece mesafe ile ilgili bir konu değildi. Aslında güçlü bir mesaj vardı yapacağım işin içerisinde; iki kıtanın birleşmesi….
Son denemede dünya rekoruna az mesafe kala düştün. Bu seni nasıl etkiledi?
Bu gibi durumlar, şu an yaşadığım şeylerin gerçek olduğunu ve benim bir insan olduğumu hatırlatıyor. Teknik açıdan ya da başka konularda sorunlar yaşanabilir. Bunlar benim moralimi hiçbir şekilde bozmuyor. Gösteriye başlamadan kötü gidebilecek şeyleri hesaplıyorum. Tabii ki kendi içimde bunları kabul ediyorum.

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Şehitler Köprüsü’nde tarih yazdım!
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