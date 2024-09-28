Haber turu

EFA Avrupa Ligi'nde oynanan ilk hafta maçlarının seyirci sayıları açıklandı. RAMS Park'ta PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ı 50.700 seyirci tribünden izledi. Cimbom, Avrupa genelinde 6. sırada yer aldı. Kupadaki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'yi ise geçtiğimiz hafta sonu ezeli rakibi Cimbom'a Kadıköy'de 3-1 kaybetmesi olumsuz etkiledi. Genelde iç saha maçlarını dolu tribünlere karşı oynayan sarılacivertlileri, önceki akşam 2-1 kazandığı Union SG müsabakasında 31.760 biletli taraftar destekledi.Beşiktaş'ın Ajax'a Hollanda'da 4-0 mağlup olduğu karşılaşmayı ise 54.010 kişi tribünden izledi. Manchester United-Twente maçı, 73.069 seyirciyle zirveye kuruldu.Bundesliga 5. hafta maçında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund müthiş bir geri dönüşe imza attı.Dortmund, 44. dakikada Guirassy ile farkı 1'e indirdi. Şahin'in ekibi ikinci yarıda fırtına gibi esti. 62'de Emre Can penaltıyla eşitliği sağlarken,Puanını 10 yapan sarı-siyahlılar, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.milli futbolcu Mehmet Topal'ın teknik direktörlük kariyeri süper başladı. En son Beşiktaş'ta forma giyen ve buPetrolul son olarak sahasında Hermannstadt'ı konuk ederken karşılaşmayı 4-1 kazandı. Böylece puanını 18'e çıkardı ve 2. sıraya yükselirken zirve yarışını sürdürdü.Petrolul'un tek mağlubiyeti Dinamo Bükreş deplasmanında geldi.UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe (Union Saint-Gilloise) ve Galatasaray (PAOK) rakiplerini yenerken, Beşiktaş (Ajax) mağlup oldu. Ülke puanında dokuzuncu sırada olan rakibimiz Çekya'nın temsilcisi Slavia Prag galip gelirken, V.Plzen berabere kaldıSıralamada 10. olan Türkiye'nin puanı 36.500. Hemen ardımızda 11. durumdaki Norveç ise 32000 puanda.