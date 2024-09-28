Haber turu

Aslan taraftarda da kanarya'ya üstün!
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EFA Avrupa Ligi'nde oynanan ilk hafta maçlarının seyirci sayıları açıklandı. RAMS Park'ta PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ı 50.700 seyirci tribünden izledi. Cimbom, Avrupa genelinde 6. sırada yer aldı. Kupadaki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'yi ise geçtiğimiz hafta sonu ezeli rakibi Cimbom'a Kadıköy'de 3-1 kaybetmesi olumsuz etkiledi. Genelde iç saha maçlarını dolu tribünlere karşı oynayan sarılacivertlileri, önceki akşam 2-1 kazandığı Union SG müsabakasında 31.760 biletli taraftar destekledi. Kanarya, seyirci sayısında haftayı 8. sırada kapattı.
Beşiktaş'ın Ajax'a Hollanda'da 4-0 mağlup olduğu karşılaşmayı ise 54.010 kişi tribünden izledi. Manchester United-Twente maçı, 73.069 seyirciyle zirveye kuruldu.
Şahin gibi geri döndü!
Almanya
Bundesliga 5. hafta maçında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund müthiş bir geri dönüşe imza attı. Bochum'u konuk eden sarı-siyahlılar, ilk 20 dakikada 2-0 geriye düştü.
Dortmund, 44. dakikada Guirassy ile farkı 1'e indirdi. Şahin'in ekibi ikinci yarıda fırtına gibi esti. 62'de Emre Can penaltıyla eşitliği sağlarken, 75'te bir kez daha sahneye çıkan Guirassy, Dortmund'u 3-2 öne geçirdi. Nmecha ise 81'de tabelayı belirledi: 4-2.
Puanını 10 yapan sarı-siyahlılar, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.
Mehmet Topal fırtınası
ESKI
milli futbolcu Mehmet Topal'ın teknik direktörlük kariyeri süper başladı. En son Beşiktaş'ta forma giyen ve bu sezon Romanya ekiplerinden Petrolul Ploieşti'nin başına geçerek ilk kez bir takım çalıştıran Topal, ligde 11 müsabakaya çıkarken son 9 karşılaşmada hiç kaybetmedi.
Petrolul son olarak sahasında Hermannstadt'ı konuk ederken karşılaşmayı 4-1 kazandı. Böylece puanını 18'e çıkardı ve 2. sıraya yükselirken zirve yarışını sürdürdü. 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan
Petrolul'un tek mağlubiyeti Dinamo Bükreş deplasmanında geldi.
İşte ülke puanındaki fark
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe (Union Saint-Gilloise) ve Galatasaray (PAOK) rakiplerini yenerken, Beşiktaş (Ajax) mağlup oldu. Ülke puanında dokuzuncu sırada olan rakibimiz Çekya'nın temsilcisi Slavia Prag galip gelirken, V.Plzen berabere kaldı. Böylece 39.850 puana yükselen Çekya ile farkımız 3.350 oldu.
Sıralamada 10. olan Türkiye'nin puanı 36.500. Hemen ardımızda 11. durumdaki Norveç ise 32000 puanda.