Antalya’da nefesleri kestiler!

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin bu yılki 7. durağı Antalya'da gerçekleşti. 15 yıl sonra Türkiye'ye dönen etkinliğe, Lara ve Konyaaltı plajları arasında yer alan Atatürk Parkı ev sahipliği yaptı. Yüzlerce kişinin takip ettiği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Antalya etabında,Sporcuların hazırlıklarını yaptığı alanın sponsorluğunu Decathlon üstlendi.