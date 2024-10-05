Haber hattı

VOLEYBOLDA Vodafone Sultanlar Ligi'nin 41. sezonu bugün oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.Organizasyonun 2024-2025 sezonunda 6 şehirden 14 takım mücadele edecek. Ligde İstanbul'dan 8 takım yer alırken, Ankara'dan 2 kulüp bulunuyor. Aksaray, Aydın, Bursa ve İzmir'den ise birer takım mücadele edecek. Vodafone Sultanlar Ligi'nde birinci devre karşılaşmaları 5 Ekim- 14 Aralık, ikinci devre müsabakaları 5 Ocak-19 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak.Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzesine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu.VODAFONE, sponsorluğunu üstlendiği Sultanlar Ligi'ndeki oyuncular için mesaj yayımladı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, takımlara başarı dilediği açıklamasında, "Yeni bir sezonu karşılamanın heyecanı içindeyiz. Ligin açılışını kutlamak için müşterilerimize 25 gigabayt hediye ediyoruz. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.FRANSIZ yıldız Paul Pogba için güzel haber geldi. 31 yaşındaki futbolcu, 20 Ağustos 2023'te doping testinden geçmiş ve kanında yüksek oranda testesteron tespit edilmesi üzerine eylül ayında sahalardan uzaklaştırılmıştı. Ekim 2024'te tekrarlanan test de aynı sonucu verince Pogba 4 yıl men cezası almıştı.Ocak ayından itibaren takımı Juventus ile antrenmanlara başlayacak Pogba, Mart 2025'te sahalara geri dönebilecek.