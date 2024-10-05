Türkiye, güzelliklerin buluşma noktası

Dünyanın en büyük ultra maraton markası Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi, Eylül 2025'te Rize Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek. Yaklaşık 40 ülkeden 1500 sporcunun katılmasının beklendiği UTMB Dünya Serisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde, Rize Valiliği'nin koordinasyonunda gelecek yıl düzenlenecek. Rize'de bir otelde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ultra Trail Mont-Blanc'ın Türkiye'nin spor turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.diyen Bak, "Türkiye, güçlü altyapısı, eşsiz coğrafyası ve misafirperverliğiyle, spor dünyasının gözünde vazgeçilmez bir destinasyondur.Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.