Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz’de dünya şampiyonluğunu ilan edebilir

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın sondan bir önceki etabı 11. ayağı 4.182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'nde 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, hem kendi yarış kariyeri hem de şampiyona tarihine ait rekorları geliştirmeye devam ediyor.

Kariyerinde toplam 54 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek İstiklal Marşı'nı dünyaya dinleten ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, bu sezon Superbike yarışlarında toplam 21 kez podyuma çıktı. Toprak, 15 kez birincilik, 4 kez ikincilik, 2 kez de üçüncülük kazandı. 1996 doğumlu sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 216 yarışta mücadele ederken, 136 kez ödül kürsüsüne çıkma sevinci yaşadı. Toprak, bu sezon şampiyonada üst üste 13'üncü kez podyumun birinci basamağına çıkarak, bu alanda İngiliz rakibi Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista'ya ait rekoru geliştirdi. Bu sezon şampiyonanın üst üste kazanma rekorunu da geliştiren Toprak, peş peşe 13 birincilikle tarihi bir başarı yakaladı.

Milli sporcu bu sezon İtalya, İngiltere, Çekya ve Portekiz yarışlarında üst üste 3'er kez galibiyete ulaşan ilk motosiklet yarışçısı unvanının da sahibi oldu. Yamaha takımıyla 2021 yılında Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşan Toprak, bu sezon BMW fabrika takımıyla (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK) çıktığı 24 yarışta toplam 21 kez podyuma çıkma başarısı yaşadı. Başarılı sporcu hafta sonu şampiyonanın 11. ayağı Portekiz etabında ikinci dünya şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın.

TOPRAK GENEL KLASMANDA EN YAKIN RAKİBİNİN 39 PUAN ÖNÜNDE 414 PUANLA LİDER

Şu anda genel klasmanda en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega'nın 39 puan önünde 414 puanla şampiyona liderliğini sürdüren Toprak, organizasyonun 8. ayağında Fransa'daki yarış öncesinde serbest antrenman seansında yaptığı kaza nedeniyle bu yarışlarla 20-22 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılan 9. ayak mücadelesine katılamadı. Milli motosikletçi Toprak, sakatlık nedeniyle verdiği aranın ardından Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'nın MotorLand Aragon Pisti'nde, 27-29 Eylül'de düzenlenen 10. ayak yarışlarında pistlere geri döndü. Toprak, Aragon'da 3 yarışta da 2'ncilik derecesiyle pilotlar klasmanında liderliğini puan farkını artırarak sürdürdü.

Toprak, Fransa ve İtalya'daki yarışlara katılamamasına karşın şampiyonada genel klasmanda 414 puanla birinci sırada yer alırken en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ise 375 puanla ikinci, Ducati'nin İspanyol pilotu Alvaro Bautista ise 333 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Dünya Superbike Şampiyonası'nda ana yarışlarda birinci olan sporcu 25 puan, ikinci 20, üçüncü de 16 puan kazanırken, süperpole de ise birinci 12, ikinci 9, üçüncü sporcu 7 puan topluyor. Ay-Yıldızlı motosikletçi hafta sonu Estoril'de Nicolo Bulega ile puan farkını 63 puan ve üzerine çıkartırsa dünya şampiyonluğunu ikinci kez ilan edecek.

BMW İLK KEZ ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

1988 yılında kurulan Dünya Superbike Şampiyonası'nda Yamaha takımıyla 2021 sezonunda birinci Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanan Toprak, 2024 Dünya Superbike sezonu için BMW ile anlaştı. Yamaha'dan sonra motosikletseverler tarafından BMW ile ne yapacağı sezon başında büyük merak konusu olan Toprak, 2 kez şampiyonluk mutluluğu yaşamaya hazırlanırken takımı BMW de ilk kez şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Dünya Superbike Şampiyonası'nda 11. etap yarışları 11-13 Ekim tarihlerinde Estoril'de (Portekiz) ve 12. ve son etap yarışları da 18-20 Ekim tarihlerinde Jerez'de (İspanya) gerçekleştirilecek.