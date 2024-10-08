Türk Telekom’dan alkış alan hareket

TÜRK TELEKOM, disleksili bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için Türk Telekom Basketbol Takımı'nın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada, anlamlı bir çalışmaya imza attı. 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü kapsamında isimlerinin 'Dyslexia 'fontuyla yazıldığı tişörtlerle sahaya çıktı. Oyuncular, ayrıca disleksili bireylerin deneyimlerini aktarmak için özel olarak tasarlanan 'Dyslexia' fontuyla oluşturulanpankartıyla seyircileri selamladı. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Teknoloji birikimimizi yaşamın tüm alanlarına aktararak 'Türkiye'ye Değer' katmaya odaklanıyoruz" diye konuştu.