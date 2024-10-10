Haber hattı

SADECE 5 MAÇ OYNADI, TAZMİNAT İÇİN BARÇA'YA DAVA AÇIYOR
Kalp
rahatsızlığı nedeniyle Aralık 2021'de futbol kariyerini noktalayan Sergio Agüero, Barcelona'ya 3 milyon Euro'luk alacağının ödenmemesi nedeniyle dava açmaya hazırlanıyor. İspanyol AS'ın haberine göre; Arjantinli yıldız, bu miktarın ödenmemesi üzerine harekete geçti. Katalan ekibi, oyuncunun sigorta kapsamında tazminat alacağını belirtmiş ancak sigorta şirketi, Agüero'nun kulübe gelmeden önce rahatsızlık yaşadığını öne sürerek bu ödemeyi reddetmişti.
36 yaşındaki eski futbolcunun davayı bir an önce sonuçlandırmak istediği belirtildi. Agüero, Barcelona formasıyla sadece 5 maça çıkarken 1 gol kaydetmişti
AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK DERBİSİ
BASKETBOL
THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftası Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun kozlarını paylaşacağı mücadeleye Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak ve saat 20.30'da başlayacak.
İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Efes, deplasmanda Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe ise sahasında Olympiakos'u 82-71 yendi.
MOTOSİKLET TUTKUNLARI KEMER'DE BULUŞUYOR
DÜNYANIN
en iyi enduro motosiklet sporcularını konuk edecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı bugün start alıyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı,
Kemer'de ünlü sporcuları bir araya getirecek. 7 etaptan oluşan şampiyonanın 6'ncı ayağı olarak koşulacak. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyona 42 ülkeden 420 sporcu katılacak. Yarış, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak ve cumartesi tamamlanacak.