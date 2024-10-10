Haber hattı

rahatsızlığı nedeniyle Aralık 2021'de futbol kariyerini noktalayan Sergio Agüero, Barcelona'ya 3 milyon Euro'luk alacağının ödenmemesi nedeniyle dava açmaya hazırlanıyor. İspanyol AS'ın haberine göre; Arjantinli yıldız, bu miktarın ödenmemesi üzerine harekete geçti.36 yaşındaki eski futbolcunun davayı bir an önce sonuçlandırmak istediği belirtildi. Agüero, Barcelona formasıyla sadece 5 maça çıkarken 1 gol kaydetmiştiTHY Avrupa Ligi'nin ikinci haftası Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun kozlarını paylaşacağı mücadeleyeİki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Efes, deplasmanda Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe ise sahasında Olympiakos'u 82-71 yendi.en iyi enduro motosiklet sporcularını konuk edecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı bugün start alıyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilenKemer'de ünlü sporcuları bir araya getirecek. 7 etaptan oluşan şampiyonanın 6'ncı ayağı olarak koşulacak. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyona 42 ülkeden 420 sporcu katılacak. Yarış, deniz seviyesinden başlayıp,