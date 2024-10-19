Kariyerinde 5 kez Dünya Supersport şampiyonluğu bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, pistlerin yeni yıldızı olacağını şimdiden gösteriyor.Zayn'ın otomobil, karting ve motosiklet kullanışının biraz farklı olduğunu hissetmeye başladığını belirten baba Sofuoğlu,diye konuştu.