Kapadokya’da büyük heyecan

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra Trail'de start dün verildi.Turnuvanın organizatörü Aydın Ayhan Güney, büyük gurur yaşadıklarını belirterek,ifadesini kullandı.