Kapadokya’da büyük heyecan

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra Trail'de start dün verildi. Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11'nci kez düzenlenen etkinlikte 73 ülkeden 2 bin 395 sporcu yer aldı.
Turnuvanın organizatörü Aydın Ayhan Güney, büyük gurur yaşadıklarını belirterek, "Üç farklı parkur, Kapadokya'nın vadilerinden geçiyor. Özellikle 119 kilometrelik parkur Kapadokya'nın köyleri, vadileri, her yerinden geçiyor. Bu da sporcularda güzel anılar bırakıyor"
ifadesini kullandı.