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Giriş Tarihi: 21.10.2024

Kapadokya’da iki rekor birden kırıldı

Kapadokya’da iki rekor birden kırıldı
Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra Trail'e 73 ülkeden 2 bin 395 patika koşucusu katıldı. Dereceye girenler belli olurken parkur rekorları da kırıldı. 119K'da kadınlarda Salomon Türkiye sporcusu Beyza Güzel zirvede yer alırken 119K'da erkeklerde ise Badgers takımından Oğuzhan Emre Singer ipi göğüsledi. 63K'da erkeklerde 04:58:11'lik derecesiyle Marcel Hoeche parkur rekorunun yeni sahibi oldu. 38K erkeklerde 02:34:50'lik derece elde eden Daniel Jones parkur rekoru kırdı. Yarışın ardından Kapadokya çamurundan hazırlanan özel madalyalar verildi.
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Kapadokya’da iki rekor birden kırıldı
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