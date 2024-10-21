Kapadokya’da iki rekor birden kırıldı

Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra Trail'e 73 ülkeden 2 bin 395 patika koşucusu katıldı. Dereceye girenler belli olurken parkur rekorları da kırıldı. 119K'da kadınlardaTürkiye sporcusu Beyza Güzel zirvede yer alırken 119K'da erkeklerde ise Badgers takımındanipi göğüsledi. 63K'da erkeklerdeparkur rekorunun yeni sahibi oldu.Yarışın ardından Kapadokya çamurundan hazırlanan özel madalyalar verildi.