The Bodrum Cup’ta start verildi

Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından düzenlenen "The Bodrum Cup", 16-21 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılıyor. Yarışma organizasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 29'uncusu düzenlenecek organizasyonda yelkenciler, 6 gün boyunca gulet, tırhandil, cruiser ve katamaran kategorilerinde yarışıyor.

Bodrum'dan başlayıp, Yalıkavak ve Gökova koylarını da kapsayan 5 etaptan oluşacak yarışmaya bu yıl, 150 yat ve bin 500 yelkenci katılıyor.

The Bodrum Cup Yelken Yarışlarının startı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Baskan Ahmet Aras ve protokol üyeleri tarafından verildi. İdris Akbıyık'ın telsizden yelken yarışlarına katılan tüm yarışmacılara, "Pruvanız Neta, Rüzgarınız Kolayına olsun." diyerek yarışları başlattı.

Start öncesinde The Bodrum Cup'ın kurucularından Arif Yılmaz ve hayatlarını kaybeden tüm denizciler anısına denize çelenk bırakıldı. "Kazanmaya Yelken Aç" temasıyla düzenlenen yarışlar, Karaada, Çökertme, Kissebükü rotasında sürerek 26 Ekim'de Bodrum'da tamamlanacak.