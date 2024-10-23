Oğuz Tongsir’e 3 yıl hapis talebi

Skandal olay İstanbul Şişli'de geçtiğimiz 29 Ağustos günü meydana gelmişti. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent yerleşkesinde bulunan kampüsünde havuzu kullanmak isteyen Merve İzmirlioğlu ve eşi Mehmet İzmirlioğlu beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Başörtüsü olan Merve İzmirlioğlu'na görevli olarak alanda çalışan şüpheli Okan O. (43) bu şekilde havuza giremeyeceğini söyledi. Mehmet İzmirlioğlu'nun kararı kimin aldığını sorması üzerine, görevli o dönem başkan olan şüpheli Oğuz Tongsir adını verdi. Denek başkanı ile konuşan Mehmet İzmirlioğlu eşinin giyimi dolayısıyla dışlanmasının yakışıksız olduğunu bu durumu kabul etmediğini belirtmesinin ardından taraflar tartıştı. Olayın ardından Merve İzmirlioğlu ve eşi, Oğuz Tongsir ve görevliden şikayetçi oldu.

EŞİNİ BU ŞEKİLDE SOKMAYA UTANMIYOR MUSUN!

Mehmet İzmirlioğlu savcılıktaki ifadesinde, şüpheli Oğuz Tongsir ile yapılan görüşmede kendilerine eşini bu şekilde havuza sokmaya utanmıyor musun, daha önce başka üyelerle de benzer sorunlar yaşadıklarını ifade etti. Oğuz Tongsir'in derneğin özerk bir yer olduğunu bu nedenle kendi kanunlarının geçtiğini söylediğini belirtti.

3 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmayı tamamlamasının ardından şüpheliler hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede ayrımcılık ve nefret suçu kavramlarına yer verildi. Şüpheliler Oğuz Tongsir ve Okan O.'nun müştekiye karşı ayrım yapıp engellediği, kişinin hukuken hak ve özgürlüklerini keyfi olarak yoksun bıraktıkları belirtildi. İddianamede şüphelilerin müşteki Merve İzmirlioğlu'na karşı kamuya arz edilmiş hizmetten faydalanmasını engelledikleri kaydedildi. Şüpheliler hakkında 'Kişiler Arasında Ayrımcılık Yapmak' suçundan 3 yıl istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.