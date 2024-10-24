Haber hattı

Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler'in sezon sonunda adresinin değişeceği iddia edildi. Fichajes'te yer alan habere göre; az forma şansı bulan Arda Güler, İngiltere'den Manchester City başta olmak üzere Arsenal ve Almanya'dan Bayer Leverkusen'in yakın takibinde.Arda'nın, takımın değişilmez ismi Kevin de Bruyne'nin olası ayrılığına alternatif olabileceği aktarıldı.Ligi'nde 3. maçlar oynanırken Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımıHollanda ekibi, Ueda ve Milambo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken 66'da Kerem ağları sarstı. Ancak Milambo skoru belirledi.Atalanta-Celtic: 0-0, Brest- Leverkusen: 1-1, Leipzig-Liverpool: 0-1, Y.Boys-İnter: 0-1, A.Madrid-Lille: 1-3, Barcelona-B.Münih: 4-1, M.City-Sparta Prag: 5-0, Salzburg-D.Zagreb: 0-2.dijital TV platformu Tivibu, Avrupa'nın sevilen futbol ve basketbol liglerini seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. 26 Ekim Cumartesi günü La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanacak.İtalya'da milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İnter ile Kenan Yıldız'ın ter döktüğü Juventus, 27 Ekim Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Basketbolda THY EuroLeague'de iseFenerbahçe Beko da yarın 20.45'te Panathinaikos'u ağırlayacak