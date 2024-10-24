Haber hattı

Arda'nın son talibi İngiliz devi Manchester City
Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler'in sezon sonunda adresinin değişeceği iddia edildi. Fichajes'te yer alan habere göre; az forma şansı bulan Arda Güler, İngiltere'den Manchester City başta olmak üzere Arsenal ve Almanya'dan Bayer Leverkusen'in yakın takibinde. City'nin, 19 yaşındaki yıldızı uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğü aktarıldı.
Arda'nın, takımın değişilmez ismi Kevin de Bruyne'nin olası ayrılığına alternatif olabileceği aktarıldı.
Kerem yine attı ama Benfica kazanamadı
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Ligi'nde 3. maçlar oynanırken Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, sahasında Feyenoord'a 3-1 yenildi.
Hollanda ekibi, Ueda ve Milambo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken 66'da Kerem ağları sarstı. Ancak Milambo skoru belirledi. Diğer sonuçlar:
Atalanta-Celtic: 0-0, Brest- Leverkusen: 1-1, Leipzig-Liverpool: 0-1, Y.Boys-İnter: 0-1, A.Madrid-Lille: 1-3, Barcelona-B.Münih: 4-1, M.City-Sparta Prag: 5-0, Salzburg-D.Zagreb: 0-2.
Futbol ve basketbolda 4 kritik maç ekranlarda
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dijital TV platformu Tivibu, Avrupa'nın sevilen futbol ve basketbol liglerini seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. 26 Ekim Cumartesi günü La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanacak. Real Madrid ile Barcelona saat 22.00'de kozlarını paylaşacak.
İtalya'da milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İnter ile Kenan Yıldız'ın ter döktüğü Juventus, 27 Ekim Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Basketbolda THY EuroLeague'de ise Anadolu Efes, bugün 21.30'da Olimpia Milano'ya konuk olacak.
Fenerbahçe Beko da yarın 20.45'te Panathinaikos'u ağırlayacak