Kanarya’dan derbi zaferi!

Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Medicana, sahasında Galatasaray Daikin ile karşı karşıya geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakayıF.Bahçe yoluna namağlup devam ederken G.Saray ise ilk yenilgisini aldı. Bu sezon çıktığıbu seri bozuldu. F.Bahçe ise bu sezon ligde 6. maçını da set vermeden kazandı.