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Giriş Tarihi: 30.10.2024

Kanarya’dan derbi zaferi!

Kanarya’dan derbi zaferi!
Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Medicana, sahasında Galatasaray Daikin ile karşı karşıya geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 25-21, 25-16 ve 25-18'lik setlerle ev sahibi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. F.Bahçe yoluna namağlup devam ederken G.Saray ise ilk yenilgisini aldı. Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta rakiplerini set vermeden mağlup eden sarı-kırmızılı ekipte bu seri bozuldu. F.Bahçe ise bu sezon ligde 6. maçını da set vermeden kazandı.
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Kanarya’dan derbi zaferi!
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