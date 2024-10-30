Kanarya’dan derbi zaferi!

Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Medicana, sahasında Galatasaray Daikin ile karşı karşıya geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 25-21, 25-16 ve 25-18'lik setlerle ev sahibi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı.
F.Bahçe yoluna namağlup devam ederken G.Saray ise ilk yenilgisini aldı. Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta rakiplerini set vermeden mağlup eden sarı-kırmızılı ekipte
bu seri bozuldu. F.Bahçe ise bu sezon ligde 6. maçını da set vermeden kazandı.