rabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan, müsabaka sonrası iki camia tarafından da ağır sözlerle eleştirilmişti.38 yaşındaki hakem, Konferans Ligi'nde yarın,orta hakemi olacak. Ayrıcabugün TSİ 16.00'da PSG'nin UEFA Gençlik Ligi'nde Atletico Madrid'i konuk edeceği maçı yönetecek.da Kairat ile Real Betis arasında TSİ 14.00'te oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasında düdük çalacak.ise TSİ 20.30'da Kuveyt Premier Ligi'nde Al Samiya-El Arabi maçını yönetecek. TFF, bu üç hakemin görevini resmi internet sitesinden açıklarken, Atilla Karaoğlan'ın aldığı müsabaka hakkında bir bilgilendirme yapmadı.FF, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesinde talimat değişikliği yaptı. Bununla birlikte yasa dışı bahis kurumlarının reklamlarının yanı sıra söz konusu kuruluşların iştirakleri ve bu kuruşları çağrıştıracak şekilde tanıtım ve reklam yapılması da talimatlara dahil edildi. Bu talimatlara uymayan kulüpler, ilk ihlaldepara cezası alacak. Yasağın ikinci kez gerçekleşmesi halinde para cezası 5 milyon TL'ye çıkacak.SABAH SPOR yazarı Mustafa Çulcu, A Spor ekranlarında çok dikkat çeken bir haberi duyurdu. FIFA kokartlı eski MHK Başkanı,ve hakem yönetiminden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Collina'nınyorumunu yaptığı, sonrasında da bir dönem Türkiye'de MHK danışmanlığını da yapan UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'ye bu maçı inceleme tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı. Haber spor dünyasında geniş yankı yarattı.alatasaray'a yeni bir sponsor desteği geldi. Sarı-kırmızılılar,duyurdu. Yapılan açıklamada, "Türk sporunun öncüsü Galatasaray; gayrimenkulden enerjiye, lojistikten teknolojiye birçok alanda yaptığı vizyoner yatırımlar ile ülkemizin önde gelen holdinglerinden Pasifik Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma uyarınca Pasifik Holding, 2024- 2025 sezonu için Futbol A Takımımızın forma sırt sponsoru oldu" denildi. Bu sezon için toplam sponsorluk bedelinin 125 milyon TL+KDV olarak belirlendiği bildirildi.