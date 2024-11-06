Karaoğlan görev aldı TFF açıklayamadı!
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rabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan, müsabaka sonrası iki camia tarafından da ağır sözlerle eleştirilmişti. Uzun süre maç alamayacağı konuşulan Karaoğlan'a, UEFA tarafından görev verildi…
38 yaşındaki hakem, Konferans Ligi'nde yarın, Polonya ekibi Legia Varşova'nın TSİ 20.45'te Belarus takımı Dinamo Minsk'i ağırlayacağı müsabakanın
orta hakemi olacak. Ayrıca Zorbay Küçük,
bugün TSİ 16.00'da PSG'nin UEFA Gençlik Ligi'nde Atletico Madrid'i konuk edeceği maçı yönetecek. Kadir Sağlam
da Kairat ile Real Betis arasında TSİ 14.00'te oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasında düdük çalacak. Halil Umut Meler
ise TSİ 20.30'da Kuveyt Premier Ligi'nde Al Samiya-El Arabi maçını yönetecek. TFF, bu üç hakemin görevini resmi internet sitesinden açıklarken, Atilla Karaoğlan'ın aldığı müsabaka hakkında bir bilgilendirme yapmadı.
Yasa dışı bahis reklamı yapanın 3 puanı gitti!
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FF, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesinde talimat değişikliği yaptı. Bununla birlikte yasa dışı bahis kurumlarının reklamlarının yanı sıra söz konusu kuruluşların iştirakleri ve bu kuruşları çağrıştıracak şekilde tanıtım ve reklam yapılması da talimatlara dahil edildi. Bu talimatlara uymayan kulüpler, ilk ihlalde 2 milyon 500 bin TL
para cezası alacak. Yasağın ikinci kez gerçekleşmesi halinde para cezası 5 milyon TL'ye çıkacak. Talimatın 3'üncü kez ihlal edilmesi halinde 10 milyon TL para cezasının yanı sıra kulüpler 3 puan silme cezası da alacak. 3'üncü ihlalin ardından takip eden her bir ihlal için 10 milyon TL para cezası ve 3 puan silme cezası tekrarlanacak.
'Collina, Rosetti'ye derbiyi inceleme talimatı verdi'
SABAH SPOR yazarı Mustafa Çulcu, A Spor ekranlarında çok dikkat çeken bir haberi duyurdu. FIFA kokartlı eski MHK Başkanı, Arda Kardeşler'in yönettiği G.Saray-Beşiktaş derbisini FIFA Hakem Kurulu Başkanı ve UEFA Hakem Kurulu Üyesi Pierluigi Collina'nın izlediğini
ve hakem yönetiminden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Collina'nın "Bu nasıl bir hakemlik, çağ dışı bir hakemlik"
yorumunu yaptığı, sonrasında da bir dönem Türkiye'de MHK danışmanlığını da yapan UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'ye bu maçı inceleme tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı. Haber spor dünyasında geniş yankı yarattı.
125 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması
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alatasaray'a yeni bir sponsor desteği geldi. Sarı-kırmızılılar, forma sırt sponsorluğu için Pasifik Holding ile anlaşmaya vardığını
duyurdu. Yapılan açıklamada, "Türk sporunun öncüsü Galatasaray; gayrimenkulden enerjiye, lojistikten teknolojiye birçok alanda yaptığı vizyoner yatırımlar ile ülkemizin önde gelen holdinglerinden Pasifik Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma uyarınca Pasifik Holding, 2024- 2025 sezonu için Futbol A Takımımızın forma sırt sponsoru oldu" denildi. Bu sezon için toplam sponsorluk bedelinin 125 milyon TL+KDV olarak belirlendiği bildirildi.