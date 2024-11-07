Haber hattı

PSG taraftarından dev pankart: Özgür Filistin!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Paris Saint-Germain- Atletico Madrid maçında Fransız taraftarlar anlamlı bir pankart açtı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamı sürerken PSG'li futbolseverler, Parc des Princes'in kale arkası tribününü boydan boya kapatan dev bir pankart açtı. Pankartın üzerinde "Özgün Filistin" yazısı yer aldı. Bu pankartın altında ise "Sahada savaş ama dünyada barış"
ifadeleri dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi'ne 3'te 3 ile başladık
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adın voleybolunda CEV Şampiyonlar Ligi heyecanı dün oynanan maçlarla start aldı. Ülkemizi temsil eden üç kulüp de rakiplerini devirerek organizasyona süper başladı. B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı kendi evinde 3-0 mağlup etti.
Aldığı 12 sayıyla Alexa Gray, karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi. VakıfBank da C Grubu'nda Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-1 yendi.
Marina Markova 20 sayı alırken MVP ödülünün de sahibi oldu. Fenerbahçe Medicana ise D Grubu'nda Polonya takımı Grot Budowlani'yi 3-0'lık sonuçla devirdi.
18 sayıyla Magdalena Stysiak MVP seçildi.
Deniz Gül'ün tercihi Ay-Yıldızlı forma oldu
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luslar Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden A Milli Futbol Takımı, yeni golcüsünü buldu. Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı'nın, SABAH Spor'a verdiği röportajda "Milli Takım'a kazandırmak üzere olduğumuz oyuncu"
dediği Stockholm doğumlu Deniz Gül, tercihini İsveç yerine Türkiye'den yana kullandı.
İsveç 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Daniel Backstrom, "Deniz'in Türk Milli Takımı'nı temsil etmeyi seçtiğini doğruladığı bir görüşme yaptık. Üzücü çünkü oynadığımız tüm maçlarda forma giydi. Türkiye için oynama arzusunu dile getirdi"
yorumunda bulundu. 20 yaşındaki Porto'nun 1.90'lık yeteneği, bu sezon çıktığı 5 maçta 2 gol attı.
Kasımpaşa'dan ayrıldı Alanyaspor ile anlaştı
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üper Lig'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Son olarak Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. 46 yaşındaki hocanın, Fatih Tekke'nin gidişi sonrası koltuğu boşta olan Alanyaspor ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Kasımpaşa'da iki farklı dönemde görev alan Sami Uğurlu, ilkinde 24 maçta 1.88, ikinci kez geldiğinde ise 38 maçta 1.45 puan ortalaması tutturdu.
Bu sezon 11 haftası geride kalan Süper Lig'de 7'nci hocaya 'güle güle'
denildi.