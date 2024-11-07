Haber hattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Paris Saint-Germain- Atletico Madrid maçında Fransız taraftarlar anlamlı bir pankart açtı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamı sürerken PSG'li futbolseverler, Parc des Princes'in kale arkası tribününü boydan boya kapatan dev bir pankart açtı. Pankartın üzerinde "Özgün Filistin" yazısı yer aldı. Bu pankartın altında iseifadeleri dikkat çekti.adın voleybolunda CEV Şampiyonlar Ligi heyecanı dün oynanan maçlarla start aldı. Ülkemizi temsil eden üç kulüp de rakiplerini devirerek organizasyona süper başladı. B Grubu'nda mücadele edenAldığı 12 sayıyla Alexa Gray, karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.Marina Markova 20 sayı alırken MVP ödülünün de sahibi oldu.18 sayıyla Magdalena Stysiak MVP seçildi.luslar Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden A Milli Futbol Takımı, yeni golcüsünü buldu. Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı'nın, SABAH Spor'a verdiği röportajdadediği Stockholm doğumluİsveç 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Daniel Backstrom,yorumunda bulundu. 20 yaşındaki Porto'nun 1.90'lık yeteneği, bu sezon çıktığı 5 maçta 2 gol attı.üper Lig'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Son olarak Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. 46 yaşındaki hocanın,Bu sezon 11 haftası geride kalan Süper Lig'de 7'nci hocayadenildi.