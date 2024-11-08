Haber hattı

ampiyonlar Ligi'nde önceki oynanan PSG-Atletico Madrid maçında tribünlerdeki taraftarlar Filistin'e destek içinyazılı devasa bir pankart açmıştı. İsrail'in katliamlarına göz yuman Avrupalı yetkililer ve Fransızlar ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, PSG kulübünden maçta yaşanan018-22 sezonları arasında Beşiktaş'ta forma giyen şu anda ülkesinin Novi Pazar Kulübü'nün ter döken Adem Ljajic, tarihe geçecek bir imza attı.Yapılan duyuruda, Ljajic'in sözleşme imzaladığı veKaragümrük'te de oynayan Ljajic, bu sezon Novi Pazar formasıyla 14 maça çıkarken 5 gol-6 asistlik performans gösterdi.Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 3. maçında konuk ettiğiKarşılaşmaya etkili başlayan Ay-Yıldızlılar, ilk çeyreği 25-16, devreyi ise 58-31 önde kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Potanın Perileri, taraftarının da desteğini arkasına alarak vitesi daha yükseltti ve mücadeleyi 101-54 kazandı.Tilbe Şenyürek 13 sayı ile mücadele ederken, Meltem ve Sevgi 11'er sayı kaydetti.