Haber hattı

Katliama göz yuman Fransa'dan küstah tavır
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ampiyonlar Ligi'nde önceki oynanan PSG-Atletico Madrid maçında tribünlerdeki taraftarlar Filistin'e destek için "Özgür Filistin"
yazılı devasa bir pankart açmıştı. İsrail'in katliamlarına göz yuman Avrupalı yetkililer ve Fransızlar ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, PSG kulübünden maçta yaşanan
Ljajic hem futbol hem basketbol oynayacak
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018-22 sezonları arasında Beşiktaş'ta forma giyen şu anda ülkesinin Novi Pazar Kulübü'nün ter döken Adem Ljajic, tarihe geçecek bir imza attı. 33 yaşındaki Sırp yıldızın, aynı zamanda kulübün basketbol takımında da forma giymeye başlayacağı açıklandı.
Yapılan duyuruda, Ljajic'in sözleşme imzaladığı ve tecrübeli futbolcunun hem futbolda hem de basketbolda hünerlerini sergileyeceği belirtildi.
Karagümrük'te de oynayan Ljajic, bu sezon Novi Pazar formasıyla 14 maça çıkarken 5 gol-6 asistlik performans gösterdi.
Potanın Perileri'nden Avrupa'da tarihi fark
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Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 3. maçında konuk ettiği Romanya'yı 47 sayı farkla 101-54 yendi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Ay-Yıldızlılar, ilk çeyreği 25-16, devreyi ise 58-31 önde kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Potanın Perileri, taraftarının da desteğini arkasına alarak vitesi daha yükseltti ve mücadeleyi 101-54 kazandı. McCowan 24 sayı ile müsabakanın en skorer ismi oldu.
Tilbe Şenyürek 13 sayı ile mücadele ederken, Meltem ve Sevgi 11'er sayı kaydetti.