2026 Avrupa Şampiyonası Türkiye’de

AVRUPA Voleybol Konfederasyonu (CEV), Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'in birlikte düzenleyeceği organizasyona A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon apoletiyle katılacak. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bir grup etabının yanı sıra 8'li finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları Türkiye'de oynanacak.
Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Organizasyona katılmayı garantileyen ülkeler şöyle: Türkiye, Azerbaycan, İsveç, Çekya, Sırbistan, Hollanda, İtalya, Polonya, Fransa, Bulgaristan, Ukrayna, Slovakya.