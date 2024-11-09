2026 Avrupa Şampiyonası Türkiye’de

AVRUPA Voleybol Konfederasyonu (CEV), Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'in birlikte düzenleyeceği organizasyona A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon apoletiyle katılacak.Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Organizasyona katılmayı garantileyen ülkeler şöyle: Türkiye, Azerbaycan, İsveç, Çekya, Sırbistan, Hollanda, İtalya, Polonya, Fransa, Bulgaristan, Ukrayna, Slovakya.