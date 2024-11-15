Haber hattı

eal Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler ile ilgili spekülasyonlar bitmiyor. Bu sezon Carlo Ancelotti tarafından çok tercih edilmeyen milli yıldızın transfer döneminde Barcelona tarafından da istendiğini hatırlatıldı. Diario Sport editörü Albert Gracia Lopez, Arda'nın Barcelona'da beğenildiğini söyleyerekMadrid'deki çok sayıdaki forvet ve orta saha oyuncusuna bakınca eğer Barcelona'ya gitseydi daha fazla oynayabilirdi" ifadelerini kullandı. Ayrılık ihtimali için dediye konuştu..Saray'dan gittiği Benfica'da performansıyla harikalar yaratanİmparator da milli futbolcunun imzalı hediyesini paylaşarakifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu'nun Terim'e gönderdiği formada,sözleri yer aldı. 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Fatih Terim'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söylemişti. Kerem, Benfica'daki 11 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçının rövanşında VC Wiesbaden ile karşılaştı.Cimbom, Wiesbaden kentindeki Platz der Deutschen Einheit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-15, 25-15, 17-25 ve 25-20'lik setlerle kazandı. Adını 8'li final turuna yazdıran Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm'Aesch Pfeffingen takımıyla eşleştiakers'ın süperstarı LeBron James, NBA tarihinde üst üste üç kez triple-double yapan en yaşlı oyuncu oldu. Önümüzdeki ay 40 yaşına basacak deneyimli yıldız,yaptı. LeBron, 22 şuttan 13'ünde (3'lük atışta 7'de 4) isabet bularak 35 sayı kaydetti. Son 11 karşılaşmada dördüncü triple-double performansını göstererek kariyerinin normal sezon toplamını 116'ya çıkardı.