Haber hattı

Arda Güler tartışması: Barça'da daha çok oynardı
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eal Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler ile ilgili spekülasyonlar bitmiyor. Bu sezon Carlo Ancelotti tarafından çok tercih edilmeyen milli yıldızın transfer döneminde Barcelona tarafından da istendiğini hatırlatıldı. Diario Sport editörü Albert Gracia Lopez, Arda'nın Barcelona'da beğenildiğini söyleyerek "Madrid'de birkaç dakikada bile neler yapabileceğini gösterdi. Süre aldığı takdirde daha çok gelişebilecek.
Madrid'deki çok sayıdaki forvet ve orta saha oyuncusuna bakınca eğer Barcelona'ya gitseydi daha fazla oynayabilirdi" ifadelerini kullandı. Ayrılık ihtimali için de "Son zamanlarda Arda'nın gidici olduğuna dair bilgiler alıyoruz. Ancelotti ona yeterince fırsat vermiyor"
diye konuştu.
Kerem formasını gönderdi Terim paylaştı: Aslan evlat
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.Saray'dan gittiği Benfica'da performansıyla harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu, kendisini sarı-kırmızılı takıma transfer eden teknik direktör Fatih Terim'e formasını gönderdi.
İmparator da milli futbolcunun imzalı hediyesini paylaşarak "Aslan evlat, yolun hep açık olsun"
ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu'nun Terim'e gönderdiği formada, "Çok değerli Fatih hocama saygılarımla"
sözleri yer aldı. 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Fatih Terim'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söylemişti. Kerem, Benfica'daki 11 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
G.Saray filede 8'li finallerin biletini aldı: 3-1
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçının rövanşında VC Wiesbaden ile karşılaştı. Alman rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım tur vizesini aldı.
Cimbom, Wiesbaden kentindeki Platz der Deutschen Einheit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-15, 25-15, 17-25 ve 25-20'lik setlerle kazandı. Adını 8'li final turuna yazdıran Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm'Aesch Pfeffingen takımıyla eşleşti
40'a girecek Lebron'dan triple-double rekoru
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akers'ın süperstarı LeBron James, NBA tarihinde üst üste üç kez triple-double yapan en yaşlı oyuncu oldu. Önümüzdeki ay 40 yaşına basacak deneyimli yıldız, Lakers'ın Memphis Grizzlies'ı 128-123 yendiği maçta kariyerinin 40'ıncı 30 sayılık triple-double'ını
yaptı. LeBron, 22 şuttan 13'ünde (3'lük atışta 7'de 4) isabet bularak 35 sayı kaydetti. Son 11 karşılaşmada dördüncü triple-double performansını göstererek kariyerinin normal sezon toplamını 116'ya çıkardı.