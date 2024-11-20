Haber hattı

Muçi'den kötü haber: Oyuna devam edemedi
Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, milli takımında sakatlık yaşadı. Arnavutluk'un Ukrayna ile Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında ağrı hissetti. Muçi 52. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Genç oyuncunun durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Muçi bu sezon Beşiktaş'ta 14 maçta forma giyerken 4 gol, 2 asist katkısı verdi.
MİLLİ TAKIM KİŞİLER ÜSTÜDÜR
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Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların çalışmalarını sürdürdü. Basketbol Gelişim Merkezi'nde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu soruları yanıtlarken iki kritik maç için, "Şu an biletlerimiz satılma noktasına geldi. Heyecanlıyız, yeni bir kadro oluşturduk. Bu tip maçlar bizim her zaman motivasyonumuzu ve basketbola olan bakış açımızı farklı bir noktaya getirmiştir"
dedi. F.Bahçe'nin oyuncu göndermeme kararına ise Türkoğlu'nun yorumu şu oldu: "Biz süreci ilk başından beri federasyon olarak yakından takip eden bir noktadayız. Heyecanımızın farklı noktalara çekilmesini istemeyiz. Milli takımlarımız her zaman kişiler ve kurumların üstündedir."
ATAMAN'DAN TARAFTARA ÇAĞRI
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Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, taraftar desteğine dikkat çekti. İstanbul'da Cuma günü oynanacak karşılaşmaya herkesi davet eden Ataman, "Avrupa basketbolunda bu tip pencere maçları her takım için zor geçiyor. Bu yüzden de burada taraftar desteğine ihtiyacımız var.
Özellikle İstanbul'daki maçı mutlak kazanmak istiyoruz. Maçlara tek tek bakıyoruz" diye konuştu.