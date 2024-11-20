Haber hattı

Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, milli takımında sakatlık yaşadı. Arnavutluk'un Ukrayna ile Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında ağrı hissetti.Genç oyuncunun durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Muçi bu sezon Beşiktaş'ta 14 maçta forma giyerken 4 gol, 2 asist katkısı verdi.Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların çalışmalarını sürdürdü. Basketbol Gelişim Merkezi'nde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu soruları yanıtlarken iki kritik maç için,dedi. F.Bahçe'nin oyuncu göndermeme kararına ise Türkoğlu'nun yorumu şu oldu: "Biz süreci ilk başından beri federasyon olarak yakından takip eden bir noktadayız. Heyecanımızın farklı noktalara çekilmesini istemeyiz. Milli takımlarımız her zaman kişiler ve kurumların üstündedir."Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, taraftar desteğine dikkat çekti. İstanbul'da Cuma günü oynanacak karşılaşmaya herkesi davet eden Ataman, "Avrupa basketbolunda bu tip pencere maçları her takım için zor geçiyor.Özellikle İstanbul'daki maçı mutlak kazanmak istiyoruz. Maçlara tek tek bakıyoruz" diye konuştu.