Haber hattı

Uluslar B Ligi 4. Grubu'nu Galler'in ardında ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımızın playoff'taki rakibi bugün İsviçre'de belli oluyor. Nyon kentindeki kura çekimi TAy-Yıldızlılar, play-off'larda A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayanveyabiriyle eşleşecek. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off'ta ilk karşılaşma 20 Mart'ta, rövanş 23 Mart'ta oynanacak. Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek. A Ligi'nde son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.MERIDA Açık Turnuvası'ndaki şampiyonluğuyla Çağla Büyükakçay'dan sonra WTA turnuvası kazanan ikinci Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, 2024 Kadınlar Tenis Birliği Ödülleri'ndekategorisinde yer aldı. 22 yaşındaki raket, Yeni Zelanda'dan Lulu Sun, Rusya'dan Erika Andreeva, Slovakya'dan Rebecca Sramkova ve İngiltere'den Sonay Kartal ile beraber ödüle aday gösterildi.THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda fırtına gibi esen Anadolu Efes, sahasında ise kayıpları oynuyor.Bu sezon evinde oynadığı 5. maçında 4. mağlubiyetini alan Anadolu Efes, dış sahada ise 6 karşılaşmanın 5'ini kazanmayı başarmıştı. Efes'teBeaubois 13, Elijah Bryant ise 11 sayı buldu. Lacivert-beyazlılar, haftaya Asvel'in konuğu olacak.A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde B Grubu'ndaki 3. maçına bugün çıkıyor. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeB Grubu'nda lider İtalya'nın arkasında bulunan milliler, ilk maçta Gök Mavililere 87-80 kaybederken İkinci sınavında İzlanda'yı 76-75 yendi.27 Ağustos ile 14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan EuroBasket 2025'e, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Letonya ve Polonya ev sahipliği yapacak.