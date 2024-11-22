Haber hattı

A Milli Takım'a A Ligi yakışır!
Uluslar B Ligi 4. Grubu'nu Galler'in ardında ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımızın playoff'taki rakibi bugün İsviçre'de belli oluyor. Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.
Ay-Yıldızlılar, play-off'larda A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan
veya Sırbistan'dan
biriyle eşleşecek. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off'ta ilk karşılaşma 20 Mart'ta, rövanş 23 Mart'ta oynanacak. Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek. A Ligi'nde son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.
Zeynep Sönmez'e WTA'den onur
MERIDA Açık Turnuvası'ndaki şampiyonluğuyla Çağla Büyükakçay'dan sonra WTA turnuvası kazanan ikinci Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, 2024 Kadınlar Tenis Birliği Ödülleri'nde yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu
kategorisinde yer aldı. 22 yaşındaki raket, Yeni Zelanda'dan Lulu Sun, Rusya'dan Erika Andreeva, Slovakya'dan Rebecca Sramkova ve İngiltere'den Sonay Kartal ile beraber ödüle aday gösterildi. Bu yıl ilk 50'de yer alan rakipleri karşısında 3 galibiyet elde eden Zeynep, Jasmin Açık'ta da çeyrek final oynadı.
Anadolu Efes evinde kayıplarda
THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda fırtına gibi esen Anadolu Efes, sahasında ise kayıpları oynuyor. Lacivert-beyazlılar, dün konuk ettiği Fransız temsilcisi Paris Basketbol'a 93-84 yenildi.
Bu sezon evinde oynadığı 5. maçında 4. mağlubiyetini alan Anadolu Efes, dış sahada ise 6 karşılaşmanın 5'ini kazanmayı başarmıştı. Efes'te Thompson ve Vincent Poirier 15'e sayı kaydetti.
Beaubois 13, Elijah Bryant ise 11 sayı buldu. Lacivert-beyazlılar, haftaya Asvel'in konuğu olacak.
12 Dev Adam'ın konuğu Macaristan
A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde B Grubu'ndaki 3. maçına bugün çıkıyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde Macaristan'ı ağırlayacak 12 Dev Adam'ın müsabakası saat 20.30'da başlayacak.
B Grubu'nda lider İtalya'nın arkasında bulunan milliler, ilk maçta Gök Mavililere 87-80 kaybederken İkinci sınavında İzlanda'yı 76-75 yendi. Ay-Yıldızlılar, bugün kazanıp, pazartesi günü de yine Macaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı galip kapatırsa gruptan çıkmayı garantiliyor.
27 Ağustos ile 14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan EuroBasket 2025'e, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Letonya ve Polonya ev sahipliği yapacak.