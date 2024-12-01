Haber turu

Eczacıbaşı, Aksaray'da 'altı'n madeni buldu
Aksaray'da Kuzeyboru'ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 27-25,18-25, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenerek Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6'da 6 yaparken 11. maçta 10'uncu galibiyetini aldı. 24 sayıyla kaptan Boskovic, Eczacıbaşı'nın en skoreri oldu.
17 sayı atan orta oyuncu Dana Rettke galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı. Eczacıbaşılı oyuncular, 7 servis ve 15 blok sayısı elde etti. Diğer sonuçlar:
Bahçelievler- Fenerbahçe: 1-3, Zerenspor-THY: 1-3, Sarıyer-Aydın: 0-3.
Milli tekvandocular Romanya'da şampiyon
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omanya'nın Oradea kentinde düzenlenen 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türk sporcular, 76 madalyayla tüm kategorilerde takım halinde şampiyonluğa ulaştı. 8 ülkeden, 475 sporcu mücadele ettiği organizasyona 94 sporcuyla katılan Türkiye; büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 30 altın, 30 gümüş ve 16 bronz madalya kazandı.
Ay-Yıldızlı tekvandocular, büyüklerde 21 (10 altın, 7 gümüş, 4 bronz), gençlerde 31 (11 altın, 12 gümüş, 8 bronz), yıldızlarda ise 24 (9 altın, 11 gümüş, 4 bronz) madalya elde etti.
Galatasaray potada 'Büyük' oynadı, kazandı
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ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde doludizgin devam eden Galatasaray, 8. hafta maçında deplasmanda ONVO Büyükçekmece'yi 76-65 yendi ve üst üste 3. galibiyetini aldı. İlk periyodu 5 sayı geride bitiren Aslan, ikinci devrede oyunda farkı azaltıp soyunma odasına 4 sayı (37-41) önde gitti. İvmesini kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda 3'lük çizgisinden ve pota altından 35 sayı bularak maçı rahat kazandı.
G.Saray 5. galibiyetini alırken Büyükçekmece ise 7. yenilgisini yaşadı. Diğer sonuçlar:
Aliağa Petkim- Bahçeşehir: 88-92, Bursa- Karşıyaka: 70-76.
Çorum'da bir garip maç! Futbolcular geri döndü
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rendyol 1. Lig'de Çorum FK-Erzurumspor maçı skandal anlara sahne oldu. Ev sahibi takım, Mamba'nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Hakem Erdem Mertoğlu müsabakayı bitirdikten sonra Çorum'un teknik heyeti ve futbolcuları karşılaşmayı erken bitirdiği için itiraz etti. Hakem yardımcılarıyla bir süre görüştü. Ardından oyuncular soyunma odasından geri çağrıldı ve müsabaka yeniden başladı. Hakem Mertoğlu, 2 dakika daha oynattıktan sonra son düdüğü çaldı...