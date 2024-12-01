Haber turu

Aksaray'da Kuzeyboru'ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 27-25,18-25, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenerek Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6'da 6 yaparken 11. maçta 10'uncu galibiyetini aldı.17 sayı atan orta oyuncu Dana Rettke galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı. Eczacıbaşılı oyuncular, 7 servis ve 15 blok sayısı elde etti.Bahçelievler- Fenerbahçe: 1-3, Zerenspor-THY: 1-3, Sarıyer-Aydın: 0-3.omanya'nın Oradea kentinde düzenlenen 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türk sporcular, 76 madalyayla tüm kategorilerde takım halinde şampiyonluğa ulaştı. 8 ülkeden, 475 sporcu mücadele ettiği organizasyona 94 sporcuyla katılanAy-Yıldızlı tekvandocular, büyüklerde 21 (10 altın, 7 gümüş, 4 bronz), gençlerde 31 (11 altın, 12 gümüş, 8 bronz), yıldızlarda ise 24 (9 altın, 11 gümüş, 4 bronz) madalya elde etti.ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde doludizgin devam eden Galatasaray, 8. hafta maçında deplasmanda ONVO Büyükçekmece'yi 76-65 yendi ve üst üste 3. galibiyetini aldı. İlk periyodu 5 sayı geride bitiren Aslan, ikinci devrede oyunda farkı azaltıp soyunma odasına 4 sayı (37-41) önde gitti.G.Saray 5. galibiyetini alırken Büyükçekmece ise 7. yenilgisini yaşadı.Aliağa Petkim- Bahçeşehir: 88-92, Bursa- Karşıyaka: 70-76.rendyol 1. Lig'de Çorum FK-Erzurumspor maçı skandal anlara sahne oldu. Ev sahibi takım, Mamba'nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Hakem Erdem Mertoğlu müsabakayı bitirdikten sonra Çorum'un teknik heyeti ve futbolcuları karşılaşmayı erken bitirdiği için itiraz etti. Hakem yardımcılarıyla bir süre görüştü.