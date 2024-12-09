Haber turu

Antonio ucuz atlattı sadece bacağı kırıldı
Önceki gün ağır bir trafik kazası geçiren West Ham oyuncusu Michail Antonio'dan iyi haber geldi. Daily Mail'in haberine göre; yıldız oyuncunun kaza sonrası hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun kontrol altına alındığı belirtildi. 34 yaşındaki ismin bacağında kırık tespit edildiği ve tedavisine kısa süre içinde başlanacağı kaydedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Antonio'nun Essex bölgesinde geçirdiği kazasının ardından durumu stabil. Bilinci açık ve iletişim kurabiliyor. Gözetim altında tutuluyor" denilmişti.
Keçiören'gücünü İstanbul'a gösterdi
TRENDYOL 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Ankara Keçiörengücü, sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Üst üste 3'üncü galibiyetini alan Başkent temsilcisine zaferi getiren golleri; 21. dakikada Erkan Develi ile 35'te kendi kalesine Fatih Tultak attı. Konuk takım İstanbulspor'da 61. dakikada Fatih Tultak'ın golü puan almaya yetmedi.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4'e çıkaran (3G-1B) Keçiörengücü, 24 puana yükseldi, İstanbulspor 20'de kaldı. Diğer sonuçlar:
Gençlerbirliği-Karagümrük: 1-0, Boluspor- Ankaragücü: 2-3, Pendikspor-Sakaryaspor: 3-0.
Beşiktaş, sahasında Bursaspor'a teslim
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında zirve mücadelesi içindeki Beşiktaş Fibabanka, sahasında Bursaspor Yörsan'a 95-86 yenildi. Karşılaşmaya tutuk başlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 6 sayı (50-56) geride gitti. Beşiktaş'ın ikinci yarıda da düşüşü sürerken, konuk takım hem hücumda hem de savunmada ağırlığını daha fazla koyan taraf oldu.
26 sayı atan David Michineau ile 24 sayılık katkı veren Jaylon Brown'u durduramayan Kartal, ligdeki 3. mağlubiyetini aldı. Bursaspor 5'inci galibiyetini kazandı. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-F. Bahçe Beko: 73-65, Tofaş- Anadolu Efes: 77-70.