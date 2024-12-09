Haber turu

Önceki gün ağır bir trafik kazası geçiren West Ham oyuncusu Michail Antonio'dan iyi haber geldi. Daily Mail'in haberine göre;Kulüpten yapılan açıklamada, "Antonio'nun Essex bölgesinde geçirdiği kazasının ardından durumu stabil. Bilinci açık ve iletişim kurabiliyor. Gözetim altında tutuluyor" denilmişti.TRENDYOL 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Ankara Keçiörengücü, sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Üst üste 3'üncü galibiyetini alan Başkent temsilcisine zaferi getiren golleri; 21. dakikada Erkan Develi ile 35'te kendi kalesine Fatih Tultak attı.Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4'e çıkaran (3G-1B) Keçiörengücü, 24 puana yükseldi, İstanbulspor 20'de kaldı.Gençlerbirliği-Karagümrük: 1-0, Boluspor- Ankaragücü: 2-3, Pendikspor-Sakaryaspor: 3-0.TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında zirve mücadelesi içindeki Beşiktaş Fibabanka, sahasında Bursaspor Yörsan'a 95-86 yenildi. Karşılaşmaya tutuk başlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 6 sayı (50-56) geride gitti.26 sayı atan David Michineau ile 24 sayılık katkı veren Jaylon Brown'u durduramayan